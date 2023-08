Kalevala Koru esittäytyy Kööpenhaminan muotiviikoilla yhdessä Rolf Ekrothin kanssa

Kalevala Korun ja Rolf Ekrothin yhteismallisto esitellään Pohjois-Euroopan tärkeimmässä muotitapahtumassa, Kööpenhaminan muotiviikoilla, 8. elokuuta. Kansainvälistä huippumuotia esittelevään tapahtumaan valitaan kattaus tämän hetken kiinnostavimpia vastuullisen muodin edelläkävijöitä.

Suomalainen huippusuunnittelija Rolf Ekroth suunnitteli Missing – Rolf Ekroth Linked by Kalevala -nimeä kantavaan mallistoon joukon erivärisiä huppareita. Näyttävän KALEVALA-logon lisäksi jokaista hupparia koristaa oma uniikki kierrätetty KALEVALA Pidetty -koru. Kööpenhaminan näytöksen katseenvangitsijana tullaan lisäksi näkemään kierrätetyistä KALEVALA-pronssiketjuista käsinkudottu mekko, joka painaa peräti 2,5 kiloa.

– Pitkän historiansa aikana Kalevala Koru on jatkuvasti rikkonut korumuotoilun konventioita. Yhteismallisto alleviivaa sitä, että KALEVALA-korujen voima säilyy vuosikymmeneltä toiselle. Niiden ajaton muotoilu sopii yhä tähän päivään. Myös Kalevala Korun uudet mallistot suunnitellaan samojen periaatteiden mukaan. Korut ovat kuin veistoksia, jotka voi pukea ylleen, sanoo Kalevala Korun uusi luova johtaja Aino Ahlnäs.

KALEVALA Pidetty on Kalevala Korun viime vuoden lopulla ensimmäisenä suomalaisena korubrändinä lanseeraama pysyvä mallisto, joka koostuu kokonaan kierrätetyistä ja uuden veroisiksi kunnostetuista koruista. Mallisto tuo menneiden vuosikymmenien kiinnostavimmat korut jälleen saataville. Korujen kasvava suosio kertoo siitä, että myös uudet sukupolvet ovat löytäneet näyttävät korut osaksi pukeutumistaan.



Kiertotalous on tärkeä osa Rolf Ekrothin suunnittelufilosofiaa, ja siksi suunnittelija halusi juuri KALEVALA Pidetty -korut osaksi uutta Missing-mallistoaan. Malliston keskiössä ovat suunnittelijan omat muistot.

– Menneiden vuosikymmenten uniikit KALEVALA Pidetty -korut sopivat täydellisesti mallistoon, joka on syntynyt kaipuusta menneisyyden muistoihin ja nostalgiaan monen sukupolven ajalta, kertoo muotisuunnittelija Rolf Ekroth.

Kiertotalous ja second hand kiinnostavat yhä enemmän globaalia muotimaailmaa

Kalevala Korun toimitusjohtaja Kirsi Paakkarin mukaan kiertotalous ja second hand kiinnostavat nyt erityisen paljon globaalissa muotimaailmassa, ja siksi Kalevala Korukin uskoo vahvasti kiertotalouden mahdollisuuksiin korubisneksessä. Kalevala Korun omien kanavien myynnistä jo melkein 15 prosenttia tulee second hand -koruista, ja yhtiön tähtäimessä on, että vuonna 2025 osuus olisi peräti 25 prosenttia.

– KALEVALA Pidetty -korujen Rolf Ekroth -yhteistyön esitteleminen Kööpenhaminan muotiviikoilla tukee upeasti Kalevala Korun kansainvälisen kasvun strategiaa tekemällä 85-vuotiasta kotimaista korubrändiä tutuksi laajemmalle kansainväliselle yleisölle. Kalevala Koru haluaa tulla tunnetuksi maailmalla vahvan perintönsä ja pohjoisen luonnon inspiroivan designinsa lisäksi juuri vastuullisuudestaan ja edelläkävijyydestään monella eri saralla, Paakkari kertoo.

Paakkari sanoo vastuullisuuden olevan osa Kalevala Korun DNA:ta ja myös valttikortti maailmalla: Esimerkiksi kaikki Kalevala Korun tuotteet valmistetaan kotimaisena käsityönä yhtiön tehtaalla Helsingissä ja korujen valmistamiseen käytetystä kullasta 100 prosenttia ja hopeasta yli 99 prosenttia on kierrätettyä.

Kööpenhaminan muotiviikot järjestetään 7.–11. elokuuta. Tapahtumasta on kasvanut nopeasti yksi Euroopan tärkeimmistä vastuullisen muodin tilaisuuksista, jonka missiona on kirittää eurooppalaisen muotiteollisuuden alati kunnianhimoisempaa kestävää kehitystä. Kööpenhaminan muotiviikoille tarkkaan valittavien brändien on täytettävä tapahtuman kolmivuotisessa vastuullisuussuunnitelmassa määritellyt tiukat vastuullisuusvaatimukset, joissa korostuvat muun muassa kiertotalous ja kestävät materiaalit.

Kalevala Koru

Suomalaisten naisten perustama ja omistama Kalevala Koru on enemmän kuin muotoilutalo. Jo 85 vuotta se on ollut ajattoman kauneuden, voimaannuttavien tarinoiden ja kestävien arvojen maailma. Se on suomalaisia, Suomessa käsin tehtyjä koruja, joilla tehdään hyvää. Se on perintöä, joka elää. Lue lisää Kalevala Korun tarinasta. Instagram: @kalevalaofficial.

Rolf Ekroth

Rolf Ekroth on suomalaissuunnittelijan nimeä kantava muotibrändi, joka on tunnettu kestävästä ja inklusiivisesta suunnittelufilosofiastaan. Rolf Ekroth suunnittelee sukupuolesta riippumattomia vaatteita kaikille vartalotyypeille ja suosii mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja. Lue lisää rolfekroth.com. Instagram: @rolf_ekroth.