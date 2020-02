Kalevan Prismaan palkataan keväällä jopa 40 uutta työntekijää

Tampereen vanhin ja muhkein Prisma kasvaa kevään aikana työntekijämäärässä, kun yksikköön palkataan noin 40 uutta ässää. Massiivinen rekrytointitarve selittyy asiakkaiden arkea helpottavalla uudistuksella: myymälän ympärivuorokautisella aukioloajalla, joka koskettaa myös verkkokaupan tilauksia.

Ympärivuorokautinen aukioloaika vastaa nykyasiakkaiden tarpeisiin

Tampereella on ensi toukokuusta alkaen mahdollista poiketa kellon ympäri ostoksille Kalevan Prismaan. Ihan kylmiltään aukioloaikaa ei lähdetä pidentämään, sillä 24/7-aukioloa on testattu Kalevassa jo kolmena vuonna joulun alla. Kokeiluista kertyneet kokemukset ovat olleet positiivisia, ja yöaukiolosta on saatu hyvää palautetta myös Prismoista muualta Suomesta.

– Aikaisemmat 24/7-aukiolomme ovat olleet suosittuja, mikä osoittaa, että asiakkaiden tarpeet ja ostoskäyttäytyminen ovat muuttuneet. On tietenkin pitkä miinus, että Prisma-kokoluokassa yöostoksiin ei ole Pirkanmaalla ollut aiemmin pysyvää mahdollisuutta. Kun kauppa on aina auki, asiakas voi itse päättää, milloin haluaa asioida. Me emme enää rajaa sitä, vaan haluamme olla paikallinen suunnannäyttäjä, sanoo Pirkanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Mikko Mäki.

– Tampereen kaupunki kehittää Kalevan-Hakametsän aluetta lähivuosina voimakkaasti, ja Pirkanmaan Osuuskauppakin on mukana tässä kehityshankkeessa. Alueen tulevaisuuden näkymiäkin ajatellen ympärivuorokautinen aukioloaika on varmasti tarpeen, Mikko pohtii.

Noutolokerollakin voi käydä keskellä yötä

Osuuskaupan asiakkaat päättivät viime syksynä äänestyksellä, että seuraava Kauppakassi-noutolokerikko pystytetään Kalevan Prismaan. Kaleva laahasi tähän saakka verkkokaupan kehityksessä hivenen kollegoistaan jäljessä, sillä juuri Tampereen suurimmassa Prismassa kysyntää lokerikolle on ollut jo pitkään – tästä kieli myös murskavoitto äänestyksessä.

Lokerikkoa mallaillaan parhaillaan rakennuksen keskustan puoleiseen päätyyn, ja verkkokaupasta tilattuja ruokaostoksia pääsee noukkimaan lokerikosta pääsiäisen jälkeen. Prisman aukioloaikamuutoksen myötä myös Kauppakassi-lokerikko toimii jatkossa ympäri vuorokauden.

– Saamme noutoaikoja myös yölle, ja Kalevan asiakkaille tuotteet keräillään paikan päällä Kalevassa. Verkkokaupan kautta voi siis tilata myös esimeriksi sushia ja kylmiä palvelutiskin tuotteita, intoilee ruoan verkkokaupan myyntipäällikkö Erika Vakkilainen.

Aikaa asiakaspalvelulle, säännöllisyyttä työntekijöille

Yöaukiolon myötä osa kaupassa tavallisesti päiväsaikaan tehtävästä työstä voidaan siirtää yölle niin, että päiväsaikaan tapahtuvaan asiakaspalveluun jää enemmän aikaa. Yölle aiotaan siirtää esimerkiksi hyllytystä ja muiden myymäläprosessien hoitamista.

Kalevaan aletaan pian rekrytoida työntekijöitä Osuuskaupan omasta henkilökunnasta, ja lisävahvistusta etsitään myös avoimella haulla. Työntekijöille aukioloaikojen muutos merkitsee mahdollisuutta tehdä pelkkää yövuoroa tai liittyä kasvavaan Kauppakassi-tiimiin. Yövuorossa työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen, ja muutoksella halutaan tuoda lisää säännöllisyyttä työntekijöiden elämään, kun jokaisen ei enää tarvitse olla valmis tekemään kaikkia vuoroja.

