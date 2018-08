Kalle Maijala Attendon lastensuojelun johtoon

Teemahoivakodissa lähihoitaja pääsee toteuttamaan taiteellista puoltaan 10.8.2018 12:10 | Blogi

Anna-Mari Uskin lapsuutta ja nuoruutta väritti taiteellisuus. Taide on pysynyt tärkeässä roolissa myös aikuisiällä. - Isän puolelta kaikki piirtävät, mutta molemmat vanhempani ovat taiteellisesti lahjakkaita. Katselin 5-vuotiaana äitiä, tätiä ja mummoja neulomassa ja isää sukulaisineen piirtämässä. Päätin silloin, että minäkin haluan neuloa ja piirtää, sanoo Anna-Mari Uski. Siitä lähtien on Anna-Mari piirtänyt, maalannut ja tehnyt käsitöitä, mutta taide elättää vain harvan Suomessa, joten Anna-Marillakin on päivätyö, jonka hän nimeää toiseksi kutsumuksekseen. - Tykkään äiti-hahmona hoitaa ihmisiä. Minulla on ollut aina vähän hoivavietti. Saan hyvän mielen, kun kiitetään ja tiedän tehneeni työni hyvin, kertoo Uski. Pian kolme vuotta lähihoitajana vanhusten parissa työskennellyt Anna-Mari siirtyi Attendo Marsalkanhoviin Mikkeliin, kun kulttuuri- ja taidepainotteinen hoivakoti avattiin loppukeväästä. Teemakoti on ollut mieluisa työpaikka. - Meillä on rento ja yhteisöllinen ilmapiiri. Olem