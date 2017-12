Kalliiden lääkkeiden hankinta helpottuu vuodenvaihteessa

Vuodenvaihteen jälkeen yli tuhat euroa pakkaukselta maksavia reseptilääkkeitä voi ostaa apteekista määrän, jolla vuosiomavastuu täyttyy kerralla.

Yli tuhat euroa pakkaukselta maksavia reseptilääkkeitä voi nykyisin ostaa apteekista korvattuna vain kuukauden annoksen kerrallaan. Lääkehävikin vähentämiseen tähtäävä käytäntö on johtanut siihen, että kalliita erityis- tai peruskorvattavia lääkkeitä käyttävä on joutunut maksamaan jopa satoja euroja vuosiomavastuuta enemmän ennen kuin on voinut hakea lisäkorvausta Kelalta.

Vuodenvaihteessa näiden asiakkaiden asemaa helpotetaan poikkeusmenettelyllä, jossa apteekista voidaan toimittaa ensimmäisellä kerralla lääkemäärä, joka riittää juuri ja juuri vuosiomavastuun ylittymiseen, ei kuitenkaan yli kolmen kuukauden tarvetta vastaavaa lääkemäärää. Kun vuosiomavastuu täyttyy kertaostolla, apteekki voi hyvittää korvauksen vuosiomavastuun ylittävästä osuudesta suoraan asiakkaalle.

Poikkeusmenettely ei koske lääkehoidon aloitusta, jolloin apteekista voidaan toimittaa kerralla vain kuukauden tarvetta vastaava määrä korvattavaa lääkettä. Poikkeusmenettelyn edellytyksenä on myös se, että asiakas maksaa itse omavastuun.

Lääkekorvaukset pysyvät ennallaan

Lääkekulujen vuosiomavastuu eli ns. lääkekatto säilyy ennallaan ja on 605,13 euroa vuonna 2018. Lääkekaton ylityttyä asiakas maksaa lääkekorvausten piiriin kuuluvista lääkkeistään vain ostokertakohtaisen omavastuun 2,50 euroa/lääke.

Myös korvausprosentit säilyvät ennallaan: peruskorvaus on 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %. Ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa säilyy 4,50 eurossa/lääke.

Lääkekorvausten alkuomavastuu on 50 euroa myös vuonna 2018. Lääkekorvauksia voi siis saada vasta, kun on itse maksanut 50 euroa korvattavista reseptilääkkeistään. Maksettu alkuomavastuu näkyy apteekin kuitissa.

Apteekkien aukioloajat jouluna ja vuodenvaihteessa

Lähimmät apteekit löytyvät helposti Apteekki.fi-palvelusta, josta voi myös tarkistaa apteekkien aukioloajat joulun ja vuodenvaihteen tienoilla sekä lääkkeiden hinnat ja lääkekorvaukset. Palvelusta löytyvät myös linkit suomalaisten apteekkien verkkoapteekkeihin ja vinkit pienten vaivojen itsehoitoon ja terveelliseen elämään.

