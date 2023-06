Kallio- ja maaperäalueiden luonto- ja maisemaselvitykset Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kesällä 2023

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella HELMI-ohjelmassa on hyvää pöhinää 19.6.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

HELMI-ohjelman toimeenpano on ollut käynnissä vuodesta 2020 alkaen. Tänä aikana on erityisesti lintuvesien, perinnebiotooppien, rannikon pienvesien, purojen ja hiekkarantojen osalta siirrytty inventoinneista suunnitteluun ja toteutukseen. Suunnittelu ja toteutuksen piirissä on kymmeniä kohteita eripuolilla pohjalaismaakuntia. Myös muiden toimijoiden, kuten kuntien, aktiivisuus HELMI-toimintaohjelman toimeenpanossa on huomattavaa.