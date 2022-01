Kalliola Oy osaksi Humanaa – yksityisen ja kolmannen sektorin yhdistyminen vahvistaa erityisesti lastensuojelun palveluja

Humana on johtava pohjoismainen sosiaali- ja hoivapalveluja tarjoava yritys, jolla on yli 20-vuotinen historia. Suomessa Humana tarjoaa lastensuojelun laitospalveluja, avopalveluita sekä asumisen palveluita laajasti erilaisille asiakasryhmille. Yhtiön liikevaihto Suomessa on noin 130 miljoonaa euroa (2021).

Pohjoismaissa Humanassa työskentelee yhteensä noin 16 000 sosiaalialan ammattilaista. Humanalla on kaikkiaan noin 9 000 asiakasta ja konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 780 miljoonaa euroa. Humana on listattu Tukholman pörssiin.

Kalliola Oy on osana Kalliola-konsernia toiminut yritys, jonka omisti aiemmin Kalliolan Setlementti ry. Kalliola-konserni on yli satavuotias yhteiskunnallinen toimija, jonka juuret ovat setlementtityössä. Kalliola Oy:n liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa (2021).

Kalliolan Setlementti ry jatkaa toimintaansa konsernina, joka koostuu Kalliolan Setlementti ry:stä, Kalliolan Klinikka Oy:sta ja Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolasta. Kalliolan kansalaisopisto on edelleen osa Kalliolan Setlementti ry:tä.