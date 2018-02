Tervetuloa juhlistamaan uutta nimeä ja ystävänpäivää 14.2. kello 14–18 musiikin ja hyvän menon merkeissä. Juhlat järjestetään Helsingin Kaikupihalla, osoitteessa Hämeentie 13 a.

Uusi nimi, sama loistava meno. Kalliolan Nuoret on nyt Loisto setlementti, ja jatkossa täysin itsenäinen setlementtiyhdistys. Tämän myötä myös nimi vaihtuu.



Lämpimästi tervetuloa viettämään kanssamme loistavaa ystävänpäivää keskiviikkona 14.2. kello 14–18 musiikin ja hyvän menon merkeissä. Juhlat järjestetään Helsingin Kaikupihalla, osoitteessa Hämeentie 13 a. Luvassa on mm. taidekahvila, selfie-seinä, herkullista linssikeittoa ja kaakaobaari. Pääset myös kierrokselle Loisto setlementtiin. Kutsu on kaikille avoin. Tervetuloa!



Loisto setlementti ry (entinen Kalliolan Nuoret ry) tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisoyhdistys, jonka tavoitteena on jokaisen nuoren yksilöllinen kohtaaminen ja hänen tarpeidensa kokonaisvaltainen huomioiminen. Teemme ennaltaehkäisevää ja korjaavaa moniammatillista työtä lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä toimintaperiaatteitamme. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki 10–29 vuotiaat nuoret.

Toimintaamme kuuluu Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talot, Poikien Talo, Saunalahden tukiasuntoyhteisö, SOPU-työ, Itä-Pasilan monikulttuurinen työ, Osallistava ja liikunnallinen teatteri-hanke sekä Silmu-toiminta.