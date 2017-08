Kallion kirjasto remonttiin 18.9. alkaen

15.8.2017 13:39 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kallion kirjasto suljetaan remontin vuoksi noin neljäksi kuukaudeksi 18.9. alkaen. Tavoitteena on, että ovet avataan jälleen ensi vuoden helmikuussa.

Remontin aikana kirjaston aineistolla on tavallista pidemmät laina-ajat, ja aineiston voi palauttaa mihin tahansa Helmet-kirjastoon. Varaukset ovat noudettavissa Vallilan kirjastosta.

Remontissa uudistetaan kirjaston ensimmäinen kerros, wc-tilat ja hissi. Uudistusta on suunniteltu yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa.



– ”Tavoitteena on saada erilaiset palvelut paremmin esille. Kirjastoihin on tullut monia uusia palveluita, kuten lainattavia tabletteja ja kannettavia sekä digitalkkari-toimintaa. Lisäksi varausten nouto on uudistunut. Vanhassa rakennuksessa näitä on ollut haastavaa tuoda esille”, kertoo kirjastonjohtaja Laura Norris.



–”Paljon reistaillut hissimme uudistetaan ja vesivahingosta kärsineet wc-tilat korjataan. Näitä parannuksia myös asiakkaat ovat toivoneet kovasti.”, Norris lisää.

Varaukset noudettavissa Vallilan kirjastosta 18.9. alkaen

Remontin aikana Kallion kirjaston aineistolla on tavallista pidemmät laina-ajat.



Varatut teokset ovat noudettavissa Vallilan kirjastosta (Päijänteentie 5) heti remontin alettua. Noutopaikkaa voi vaihtaa ennakkoon Helmet.fi:n omissa tiedoissa tai pyytää kirjastosta apua varattujen teosten noutopaikan vaihtamiseen. Lainatun aineiston voi palauttaa mihin tahansa pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoon.



Kallion kirjaston lainattavat soittimet siirtyvät Vallilan kirjaston valikoimaan remontin ajaksi.



Vallilan kirjasto palvelee myös sunnuntaisin

Kallion kirjaston remontin aikana Vallilan kirjasto on poikkeuksellisesti auki myös sunnuntaisin klo 10-16. Kirjastoauto palvelee asiakkaita Kallion kirjastolla kerran viikossa, ja auto kiertää myös alueen kouluilla.

Remontin edistymistä voi seurata verkossa

Lisää ajantasaista tietoa remontista löytyy osoitteesta http://helmet.fi/kallionremontti. Remonttipäivityksiä voi seurata myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #kallionremontti.