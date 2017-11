Kallion lukion teatterin lehtorin toimintaa selvitetään välittömästi

STT:n sunnuntaina ilmestyneen uutisen mukaan Kallion lukion teatterin lehtori olisi lähennellyt opiskelijoita vuosikausia. ”Olemme uutisesta yllättyneitä ja järkyttyneitä. Meillä on toimintatapa tällaisia ikäviä tapauksia varten. Kun ilmenee vakavaa epäasiallista käyttäytymistä tai jopa rikosepäilyjä, selvitämme koulussa asianomaisten kanssa tapausta ja olemme tarvittaessa poliisiin ja lastensuojeluun yhteydessä. Nyt saatujen anonyymien ilmiantojen määrän ja vakavuuden vuoksi olimme heti maanantaiaamusta poliisiin yhteydessä. Kallion lukion teatterin lehtori on edelleen virassa, mutta ei opeta lukiossa, kunnes asia on perusteellisesti selvitetty. Asian selvittämien on haasteellista niin pitkään kun ei ole tiedossa yksilöityjä tapauksia”, sanoo toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. ”Tässä tilanteessa on myös tärkeää selvittää ovatko nykyiset Kallion opiskelijat kohdanneet epäasiallista käytöstä”, toteaa lukiokoulutuksen päällikkö Mervi Willman.

Kallion lukio antaa tukea opiskelijoille ja työntekijöille maanantaiaamusta alkaen. Koulun kuraattorit, terveydenhoitaja ja psykologi tukevat mahdollisimman tiiviisti opiskelijoita. Aamusta alkaen paikalla on myös opiskeluhuollon kriisitukiryhmä opiskelijoiden tueksi. Mahdollisuus on sekä yksilökohtaiseen että ryhmämuotoiseen tukeen ja keskusteluun. Oppitunneilla opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella myös opettajien kanssa asiasta. Lukio järjestää mahdollisimman pian tiedostustilaisuuden opiskelijoiden vanhemmille.