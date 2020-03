Kampanja kannustaa lukemaan e-kirjoja

Vaasan kirjastot ovat mukana Koko kansa lukee -kampanjassa, joka kannustaa lukemaan e-kirjoja. Opastusta saa tietyissä kirjaston palvelupaikoissa eri päivinä kampanjan aikana 16.3.–5.4.

Kampanjakirjoja on tänä vuonna kolme. Briitta Hepo-ojan Suomea lohikäärmeille on nuorille suunnattu fantasiatrilleri. Aikuisille lukijoille on tarjolla Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo ja Karin Erlandssonin Missdåd.

Kampanjan aikana 16.3.–5.4.2020 kirjastokortilla näihin kolmeen e-kirjaan voi tutustua ilman rajoituksia. Kirjan lainaamiseen tarvitaan oman kirjaston kirjastokortti, verkkoyhteys ja lukemiseen soveltuva laite.

–Jos e-kirjan ja lukulaitteen käyttö tuntuu vieraalta, niin opastusta saa pääkirjastossa, Palosaaren, Suvilahden ja Variskan kirjastoissa, kertoo palvelupäällikkö Marja Mikola Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Laina-ajoista ei tarvitse huolehtia, sillä kirjat palautuvat automaattisesti laina-ajan päätyttyä.

Kampanjan tavoitteena on madaltaa kynnystä e-kirjojen käyttöön sekä edistää kirjastojen ja kustantajien yhteistyötä.

Kampanjakirjat löytyvät osoitteesta: ekirjasto.kirjastot.fi, joka on yleisten kirjastojen yhteinen e-kirjasto. Sieltä löytyy myös paljon muuta luettavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa.



Opastusta e-kirjojen käyttöön saa seuraavissa kirjastoissa:

Vaasan pääkirjasto, Essee-tila 19.3.2020 klo 10-12

Palosaaren kirjasto 24.3.2020 klo 12-17

Suvilahden kirjasto 26.3.2020 klo 12-17

Variskan kirjasto 1.4.2020 klo 12-17

Kampanjan e-kirjat ovat:



Kuisma, Hanna-Riikka: Kerrostalo (Like)

Erlandsson, Karin: Missdåd (Schildts & Söderströms)

Hepo-oja, Briitta: Suomea lohikäärmeille (Otava)