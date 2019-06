Kampin kappelissa pääsee vihille 6.7. Hääyö-tapahtumassa

Heinäkuussa on harvinainen mahdollisuus sanoa ”tahdon” Kampin kappelissa. Kampin kappeli on avattu seitsenvuotisen historiansa aikana vain kaksi kertaa aiemmin vihkimisiä varten ja edellisestä kerrasta on kulunut jo useampi vuosi.

Nyt on jälleen tilaisuus astella alttarille ainutkertaisessa Hääyö-tapahtumassa lauantaina 6.7. Vihkiaikoja on jaossa 20 minuutin välein kello 18–00. Kaikki parit ovat tervetulleita varaamaan joko vihkimisen, avioliiton siunaamisen, vihkivalojen uusimisen tai mikäli päivä osuu kohdalleen, vaikka avioliiton vuosipäivän rukoushetken. Illassa voidaan vihkiä enintään 14 paria. Viuluduo vastaa musiikista ja pappikin on paikalla kappelin puolesta. ”Tilaisuus sopii kaikille, jotka ovat halukkaita menemään naimisiin ja joilla on joku, jonka kanssa mennä. Ajan voi varata myös avioliiton siunaamista varten, jos on mennyt maistraatissa naimisiin. Tapahtuma sopii toki myös pareille, jotka ovat mennet naimisiin jo aikoja sitten, mutta tahtovat järjestää vihkivalojen uusimisen tai avioliiton vuosipäivän rukoushetken”, Kampin kappelin vs. toiminnanjohtaja, pastori Nanna Helaakoski sanoo. Kirkkohäät voivat olla myös pienimuotoiset Valtavan suuriin häihin kappeli ei kuitenkaan sovellu. Kappeliin mahtuu maksimissaan 60 juhlavierasta. ”Toisaalta vieraita ei tarvitse olla ollenkaan, jos haluaa mennä naimisiin hyvin pienimuotoisesti. Kaksi todistajaa riittää ja niitäkään ei tarvitse olla omasta takaa. Viuluduomme soittajat riittävät todistajiksi”, Helaakoski rohkaisee. Kampin kappelissa on ollut vihkijäisiä kaksi kertaa aiemmin. Kokemukset niistä ovat olleet myönteisiä. Ensimmäinen häätapahtuma järjestettiin 12.12.2012 ja silloin ensimmäiset häät olivat jo kello 12. Edellisen kerran Kampin kappelissa pääsi naimisiin ystävänpäivänä 2015. ”Tilaisuus oli oikein mukava ja tunnelma oli lämmin ja iloinen. Toki hääpäivä on vihittäville iloinen päivä, mutta tällaisissa työtehtävissä myös työntekijät ovat mielellään mukana.” Kesähäitä ei Kampin kappelissa ole aiemmin ollut Kampin kappelissa ei periaatteessa järjestetä kirkollisia toimituksia, vaan sen toiminta-ajatuksena on olla kävijöille avoinna hiljentymistä tai keskusteluapua varten. Ajatus järjestää nyt kolmas vihkitapahtuma tuli Kampin kappelissa vierailleelta: ”Jossain vaiheessa eräs kävijämme sanoi, että olisi kiva, kun olisi näitä häätapahtumia joskus kesälläkin. Nyt ei päivämäärään liity mitään muuta erityistä kuin se, että tarjoamme tällä kertaa mahdollisuuden kesähäihin.” Aikojen tiedustelut ja varaukset perjantaihin 28.6. mennessä arkisin kello 9–16, Nanna Helaakoski, nanna.helaakoski@evl.fi tai p. 050 412 9913, Kampin kappeli, Simonkatu 7, 00100 Helsinki.

