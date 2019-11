Kamppailu Hämeen Herruudesta starttaa ensi viikolla

Kanta-Hämeen yhteisövero oli 80 miljoonaa euroa vuonna 2018 21.11.2019 09:00:00 EET | Tiedote

Vuonna 2018 suurimmat yhteisöverot Kanta-Hämeestä kertyivät Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa toimivilta yrityksiltä, selviää Keskuskauppakamarin laskelmista. ”Tiedoista selviää, että Kanta-Hämeessä yritykset maksoivat yhteisöveroa 80 miljoonaa euroa viime vuonna. Yhteisöveron määrä kuvastaa yritystoiminnan kannattavuutta. Lisäksi viime vuoden työllisyyden kasvu vahvistavaa signaalia, että alueemme yrityksillä on mennyt hyvin ja työllisyysaste on noussut. Hyvä vire on jatkunut myös tänä vuonna”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.