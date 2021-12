Kamppiin avautuva innovaatiokeskus täyttyy huippuyrityksistä ja kotimaisista keksinnöistä.

Upeat ullakkotilat nappasi itselleen Futurice, joka rakentaa tulevaisuuden pääkonttorinsa Innovation Home Kamppiin. ”Meille on tärkeää laadukkaat tilat, joilla on tarina ja jotka on rakennettu Futuricen kulttuuria, arvoja ja loistavaa meininkiä henkiväksi kotipesäksi toiveidemme mukaan. Olemme lähteneet siitä, että hybridityö on normitilanne ja tarpeet ja toiveet vaihtelevat. Innovation Home Kamppi vastaa loistavasti tulevaisuuden tarpeisiimme tuoden joustavuutta, skaalautuvuutta ja uudenlaista konseptia täydentämään meidän omaa reseptiämme.”, kertoo Futuricen Suomen toimitusjohtaja Riku Valtasola.

Ensimmäisten joukossa Kampista pääkonttorin varannut BOCO IP:n toimitusjohtaja Karri Leskinen avaa valintaan vaikuttavia syitä: ”Olemme oppineet, etteivät etätapaamiset pysty täysin korvaamaan henkilökohtaisia tapaamisia. Jatkossakin tarvitsemme paikan, jossa voimme kohdata kollegoita. Innovation Home:n tiloissa meillä on perheenä koko IH-yhteisö, mikä mahdollistaa huomattavasti suuremman määrään sosiaalisia kontakteja kuin omalla toimistolla. Ihmiset saavat energiaa ja ajatuksia toisiltaan. Toimistokonsepti tarjoaa meille loistavan mahdollisuuden järjestää kokouksia eri toimipisteissä, ja tarvittaessa voimme laajentaa omaa toimistoverkostoamme ketterästi. Lisäksi tämä innovatiivisten yritysten keskittymä luo mahdollisuuden tarjota yhteisön jäsenyrityksille oman ainutlaatuisuuden suojaksi IPR-palveluitamme.”

Innovation Home Kampista on tulossa poikkeuksellisen merkittävä innovaatiokokonaisuus. Ainutlaatuinen sisäpiha keskellä Kamppia mahdollistaa bisnesturisteja ja sijoittajia yllättävän kotimaisen Ripavi-saunan ja muotoilustaan palkitun Drop-ulkoporealtaan sekä Cryotechin jääkylvyn näkymisen osana innovaatiokierrosta. Ilmastoiduista puhelinkopeista vastaa kotimainen innovaatio Vetrospace. Innovaatiokierrokseen saadaan myös muun muassa ripaus kauneutta vastuullisesta Oriflamen kosmetiikasta Henrik Grannasin johdolla sekä luovuutta brändinrakentaja Staart-yrityksen käsialasta.

”Innovation Home tuo ydinkeskustaan uuden kasvuyrityskeskittymän, joka tarjoaa inspiroivan kasvuympäristön suurelle joukolle yrityksiä. Me Pääomasijoittajat ry:llä haluamme olla keskellä tätä meininkiä ja tuoda myös kasvurahoitusosaamista kaikkien yrittäjien ulottuville” jatkaa Pääomasijoittajien toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Uudessa innovaatiokeskuksessa panostetaan tehokkaiden omien toimistohuoneiden, poikkeuksellisten yhteiskäyttötilojen ja niissä tapahtuvien kohtaamisten lisäksi yhteisön hyvinvointiin.”Viimeisen kahden vuoden aikana moderni työ ja toimiston merkitys hyvinvoinnin tekijänä ovat nousseet esiin asiakaskeskusteluissamme kerta toisensa jälkeen. Etsiessämme uutta toimistotilaa halusimme myös itse olla tekemässä työtämme uudella tavalla. Tiloissa, jotka tukevat hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja nykyistä hybridityöskentelyä ja jotka mukautuvat joustavasti tarpeisiimme, kun kasvamme. Innovation Home Kamppi oli meille erinomainen ratkaisu ja odotamme innolla, että pääsemme muuttamaan tiloihin.” kertoo Pekka Pohjakallio, Director Hintsa Performance.

”Innovation Home luo loistavan mahdollisuuden uusien toimistokonseptien kehittämiseen. Yhteistyöllä haluamme, että meidän kiinteistömme erottuu markkinoilla ja Innovation Home on jo tähän mennessä osoittanut kykynsä täyttää kiinteistö innovatiivisilla yrityksillä. Toimistomarkkinat muuttuvat vauhdilla ja haluamme luoda tähän uusia ratkaisuja. Innovation Home valikoitui kumppaniksi, koska näemme, että he ovat alan innovatiivisia edelläkävijöitä” toteavat CapMan Real Estaten johtaja Noora Kuvaja ja hankkeesta vastaava Charlotta Monto.