KAMUn uudet digipalvelut tarjoavat virtuaalivierailuja museoihin ja esittelevät rakennetun ympäristön huippukohteita

KAMU Espoon kaupunginmuseo on kulttuurihistoriallinen museo, joka vaalii, tutkii ja tallentaa Espoon alueen historiaa, asukkaiden tarinoita ja kulttuuriperintöä. KAMUn museoperheeseen kuuluvat Talomuseo Glims, Historiamuseo KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä, Huvilamuseo Villa Rulludd, Koulumuseo Lagstad ja ”vuoden eurooppalainen museo 2020” ehdokkaana oleva Saaristomuseo Pentala – museoiden yhteenlaskettu kävijämäärä on yli 100 000 (2019). KAMU Espoon kaupunginmuseo on perustettu v.1958.

www.espoonkaupunginmuseo.fi | www.kulttuuriespoo.fi