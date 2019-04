Kangasala Irish Festivalin ohjelmassa tanssi vahvasti mukana - esiintyjänä irlantilaisen tanssin maailmanmestari Ruairi McCabe

Kangasalla järjestetään vapun alla 25.- 27.4.2019 irlantilaisen musiikin, tanssin ja kulttuurin festivaali: Kangasala Irish Festival - The Spring Gathering. Kangasala-talossa ja useissa Kangasalan keskustan paikoissa järjestettävän festivaalin ohjelmistoon kuuluu konsertteja, elokuvia, irlantilaisen musiikin ja tanssin opetusta sekä jameja, joissa soittajat kokoontuvat yhteen musisoimaan rennossa ilmapiirissä.

Irlantilaisella tanssilla on tärkeä osa nyt toista kertaa järjestettävän Kangasala Irish Festivalin ohjelmassa. Festivaalin avaa Kangasala-talossa torstaina 25.4. Jigs to Jacobites - tarinat tanssien takaa -konsertti, jossa irlantilainen musiikki, laulu ja tanssi yhdistyvät mukaansa tempaavaksi kokonaisuudeksi. Esitys nähdään nyt ensi kertaa Suomessa.

Jigs to Jacobites -konsertti pohjautuu vuonna 2018 julkaistuun samannimiseen kirjaan, johon kirjoittajat Orfhlaith Ní Bhriain ja Mick McCabe ovat koonneet perinteisiä irlantilaisia ryhmätansseja. Set Dances on sosiaalinen tanssilaji, jossa tanssijat pääsevät esittelemään rytmillisiä sekä koreografisia taitojaan. Jokainen tanssi on uniikki ja tanssien nimet kertovat Irlannin historiasta. Tanssin lisäksi kuvien, musiikin ja laulun kautta konsertissa kuljetaan kelttiläisistä ajoista ja taruista nykypäivän seikkailuihin.

Konsertissa esiintyvät kirjan kirjoittajat Orfhlaith Ní Bhriain (laulu, concertina, piano) ja Mick McCabe (irlantilainen huilu, tinapilli), irlantilaisen tanssin maailmanmestari Ruairi McCabe (tanssi) sekä Kangasalan oma taituri Maija Koskenalusta (piano).

Myös festivaalin muissa konserteissa nähdään irlantilaista tanssia. Katso koko ohjelma osoitteesta: https://kangasalairishfestival.fi/





Tutustu irlantilaisen tanssin saloihin työpajoissa

Festivaalin aikana on mahdollisuus päästä myös itse opettelemaan irlantilaista tanssia matalan kynnyksen työpajoissa lauantaina 27.4.2019.

Mick McCabe ohjaa irlantilaisen sosiaalinen ryhmätanssin (set dance) työpajan, jossa opetellaan yhdessä yksi ryhmätanssi. Työpajassa tanssin ilo ja yhdessäolo merkitsevät enemmän kuin oikeat askeleet.

Irlantilaisen tanssin alkeita pääsee opettelemaan Lotta Virkkusen johdolla. Hän on irlantilaisen musiikin ja tanssin ammattilainen, ja yksi irlantilaisen tanssin pioneereista Suomessa. Lotta on asunut, opiskellut ja työskennellyt Irlannissa ja kiertänyt maailmaa mm. Gaelforcen, Women Of Irelandin, Dance Mastersin ja muiden huippuproduktioiden kanssa. Lotta opettaa irlantilaista tanssia InSpiral Dance Company Finlandissa, joka on irlantilaisen tanssin koulu Suomessa.

Jigs to Jacobites - tarinat tanssien takaa Kangasala-salissa to 25.4. klo 18

Liput Kangasala-talolta 15/10/8 €, Lippu.fi 17,50/11,50/9,50 € + toimitusmaksut

Irlantilaisen tanssit työpajat festivaalilla la 27.4.

klo 12.00-13.00 Irlantilainen tanssi (irish dance) - alkeet. Opettaja: Lotta Virkkunen

klo 13.30-14.30 Irlantilainen sosiaalinen ryhmätanssi (set dance) Opettaja: Mick McCabe

Kaikkien työpajojen tiedot, paikat ja ilmoittautumisohjeet löytyvät festivaalin verkkosivuilta: https://kangasalairishfestival.fi/tyopajat/

Työpajat ja konsertit ovat avoimia kaikille irlantilaisesta tanssista ja mukaansatempaavasta musiikista kiinnostuneille.

http://kangasalairishfestival.fi

Facebook: https://www.facebook.com/kangasalairish/

Twitter: KangasalaIrish

Instagram: KangasalaIrish