Kangasala-talon syksyssä viihdettä, jazzia ja kovan luokan klassista

Maisemakuvia Suomesta soi tutuin ja uusin sävelin 14.8.2018 11:55 | Tiedote

Anssi Tikanmäen legendaarinen Maisemakuvia Suomesta -levy teki viime vuonna historiaa saavuttamalla kultalevyrajan (25 000 kpl), jolloin se on myydyin teemallinen suomalainen instrumentaalilevy kautta aikojen. Anssi Tikanmäen Orkesteri konsertoi Kangasala-talossa lauantaina 25.8. klo 18 ohjelmanaan uudemmat sekä vanhat Maisemakuvia Suomesta -kappaleet. ”Keikoilla on käyty tasaisesti ja menestys on ollut taattua tähän saakka”, hyväntuulinen Anssi Tikanmäki kertoo. ”Maisemakuva-levyt käyvät edelleen kaupaksi, eli kultalevyn jälkeen tähtäimessä on platinaa.” Uusia kappaleitakin on ilmestynyt nuottipaperille. ”Kehittymässä on neljäs maisemakuva-albumi, mutta levy ilmestyy hamassa tulevaisuudessa, tarkemmin en vielä tiedä”, Tikanmäki kertoo. Tänä vuonna Anssi Tikanmäen Orkesteri (ATO) jatkaa esiintymisiä eri puolilla Suomea. Kangasala-talossa orkesteri konsertoi lauantaina 25.8. ohjelmanaan sekä uudemmat että luonnollisesti myös vanhat Maisemakuvia Suomesta -kappaleet, kuten "Lapin tunturit