Kangasalan kaupungille myönnettiin jälleen Hyvän mielen työpaikka -merkki

Merkin myöntämisperusteissa kiitosta kaupungin toimintatavoissa saa se, että toimia on tehty niin arjen mielenterveyden tukemisen kuin johtamisenkin saralla. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin teemaa on pidetty esillä organisaation kaikilla tasoilla, ja viestintä on pitkäjänteistä ja monipuolista. Erityistä kiitosta kaupunki saa johtamiseen ja esihenkilöiden jaksamiseen panostamisesta voimavaralähtöisin keinoin. Myös hyvinvoinnin tukeminen esimerkiksi univalmennuksen avulla ja lyhytterapian tarjoaminen kertovat kaupungin aidosta kiinnostuksesta etsiä uusiakin tapoja työntekijöiden mielenterveyden vaalimiseen. Tämä useilla rintamilla samanaikaisesti toimiminen näkyy mielenterveysperusteisten poissaolojen laskuna koko kaupungin tasolla.

Mielenterveyden edistäminen on pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä, johon Kangasalla on panostettu monin eri tavoin. Hyvän mielen työpaikka -merkin saaminen jo toisen kerran peräkkäin sekä mielenterveysperusteisten poissaolojen laskeminen ovat merkkejä siitä, että tehdyt toimenpiteet ovat olleet toimivia.

- Saatu tunnustus kannustaa meitä jatkamaan mielenterveyden edistämistä, sanoo henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde.