Kangasalan keskustan kaupunkipientalotontit tulevat haettavaksi tammikuussa

Lamminrahkan uusi koulukeskus harjakorkeudessa – rakennuksessa korkeatasoista arkkitehtuuria ja muunneltavat tilat 9.12.2022 16:36:22 EET | Tiedote

SRV rakentaa parhaillaan Lamminrahkan koulukeskusta Kangasalle Lamminrahkan uuteen kaupunginosaan. Kesäkuussa 2023 valmistuva koulu tarjoaa tilat päiväkodin 110 lapselle ja 0.–6. luokkien 665 lapselle. Kohteen harjannostajaisia vietetään tänään 9. joulukuuta. Toiminta uusissa tiloissa alkaa elokuussa 2023. Kolmikerroksisen uudisrakennuksen rakennustyöt aloitettiin marraskuussa 2021. Projektinjohtourakkana toteutettavan rakennuksen laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 36 miljoonaa euroa. ”Kuluneen vuoden aikana työmaalla on tehty betoni- ja teräsrunkoasennukset sekä vesikattotyöt. Työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti, ja tällä hetkellä työmaalla tehdään sisävalmistustöitä noin 90 henkilön voimin”, kertoo SRV:n työmaapäällikkö Timo Passi. Koulukeskus koostuu kolmesta lohkaremaisesta rakennusmassasta sekä niitä yhdistävästä kaksikerroksisesta tilasta, sydänaulasta. Aula toimii sisääntuloaulana, ruokasalina ja juhlatilana näyttämöineen. Koul