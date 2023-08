Kangasalan matkailutulo on kasvussa pandemian vaikutuksista huolimatta

Laajaan matkailututkimukseen osallistui 54 matkailualuetta, joiden matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset on laskettu vuodelta 2022. Tutkimuksen toteutti matkailun tutkimukseen erikoistunut Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

”Matkailualan yritykset edustavat useita eri toimialoja, ja siksi alan kokonaisvaikuttavuutta on välillä vaikea hahmottaa. Matkailu on kuitenkin merkittävä palveluala, jolla on edelleen valtava kasvupotentiaali. Koronapandemia vaikutti alaan paljon, ja toipuminen on vasta alkanut. Tässäkin valossa voi sanoa, että Kangasalan kohdalla odotukset matkailun osalta ovat tulevina vuosina suuret”, toteaa Kangasalan matkailuasiantuntija Maria Eskelinen.

Vertailukelpoista tietoa matkailun kehittymisestä saadaan vain, kun tutkimus tehdään samalla tavalla ja samalla aikasyklillä. ”On tärkeää ymmärtää mistä luvut muodostuvat. Välitön matkailutulo kertoo, mihin suuntaan matkailun vaikutus alueella kehittyy. Sen sijaan esimerkiksi matkailutulo asukasta kohti on jo haastavampi luku, muuttotappiopaikkakunnilla luku voi nousta, vaikka matkailutulo ei olisikaan kehittynyt positiivisesti”, muistuttaa Eskelinen. Eurojen lisäksi matkailulla on merkitys työllistäjänä. ”Matkailun kokonaistyöllisyysvaikutukset Kangasalla olivat vuonna 2022 86,31 henkilötyövuotta. Palvelualat ovat työvoimavaltaisia, ja työllistävät nimenomaan paikallisesti.”

Kangasalla matkailun kehittämisestä vastaa Business Kangasala Oy:n hallinnoima VisitKangasala. ”Kangasalan kaupunkistrategian mukaisesti kehitämme seudullisessa yhteistyössä matkailupalveluja ja mahdollistamme kasvua. Erinomainen sijaintimme houkuttelee paikkakunnalle niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin matkailijoita. Kangasalan matkailuyritykset hyötyvät toimintansa aloittaneesta VisitKangasalan kumppanuusverkostosta ja sen mahdollistamasta kasvusta. Lisäksi kaavoituksen kautta voimme etsiä uusia kohteita ja houkutella tänne uusiakin toimijoita”, kertoo Business Kangasala Oy:n toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara.

