Kangasalan VPK:n päällikkö Juha Salminen on valittu Vuoden Sopimuspalokunnan päälliköksi 2020

Palokunnan päällikkönä Salmista kuvataan luotettavaksi ja ammattimaisesti toimivaksi moniosaajaksi.

Kangasalan VPK:n päällikkönä toimiva Juha Salminen on valittu Vuoden Sopimuspalokunnan päälliköksi. Salmisen palokuntaura on alkanut jo lähes neljäkymmentävuotta sitten, joista viimeiset 15 vuotta hän on johtanut Pirkanmaalla toimivan Kangasalan VPK:n toimintaa palokunnan päällikkönä. Salminen on erittäin aktiivinen palokuntalainen: vuosittaisen yli sadan hälytystehtävän lisäksi Salminen ylläpitää osaamistaan vähintään 30 harjoituksessa, minkä johdosta Salmisen palokuntatoimintaan käyttämä tuntimäärä nousee vuositasolla yli 500:aan.

Palokunnan päällikkönä Juha Salminen on luotettava ja ammattimaisesti toimiva moniosaaja. Pienemmissä onnettomuustilanteissa Salminen toimii usein oman yksikkönsä johtajana, mutta suuremmissa tilanteissa Salminen on nostettu usein pelastustoiminnan johtajan määräyksestä kaistanjohtajan tai joukkueenjohtajan tehtäviin. Salminen toimii myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien yhteistyöryhmässä ja on osallistunut näin myös laajemmin sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseen.

Kangasalan VPK on esimerkillinen palokunta, jonka toiminta on laajaa, monipuolista ja yhteisöllistä. Viimeisin suuri koko palokunnan yhteinen ponnistus oli, kun Suomen vanhimpiin kuuluva maaseutupalokunta sai vuonna 2019 käyttöönsä uuden talkootöinä rakennetun paloaseman. Vuoden Sopimuspalokunnan päälliköksi valittu Salminen oli tämänkin hankkeen vetäjä. Uusi paloasema oli koko palokunnalle suuri ponnistus, josta Salmiselle kertyi itselleenkin 1500 talkootyötuntia.

Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus jaettiin nyt 6. kerran. Tunnustuksen tarkoituksena on kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta ja kiittää tunnustuksen saajaa tekemästään työstä sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa pelastustoimen hyväksi.

