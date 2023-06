Kangaslammille uusi Sale

Nykyinen Sale-kiinteistö on palvellut alueen asiakkaita jo useamman vuosikymmenen ajan ja on tullut käyttöikänsä päähän. Kangaslammin kauppapalvelut on tunnistettu erittäin tärkeäksi alueen asiakasomistajille, joten Osuuskauppa PeeÄssä haluaa säilyttää palvelut alueella. Päätökseen investoinnista vaikutti vahvasti alueen asiakkaiden asiakastyytyväisyys.

Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Sale Ruoholammen kiinteistön Osuuskauppa Eekoolta. Kiinteistö on moduulirakenteinen, joka on mahdollista purkaa ja pystyttää uudelleen. Tämä mahdollistaa kiinteistön elinkaaren jatkumon uusiokäytössä.

Kehittelemme uusia nykyaikaisia sekä kustannustehokkaita mahdollisuuksia tarjota palveluita jatkossakin myös pienimmillä paikkakunnilla ja tämä investointi tulee olemaan PeeÄssän ensimmäinen uuden ajan investointi. Uusi myymälä mahdollistaa toiminnan osa-aikaisesti itsepalvelumyymälänä ja sen yhteyteen pyritään saamaan myös S-kaupat.fi -lokerikot kattavalla Prisma valikoimalla.

Myyntipinta-alaltaan uusi yksikkö on hiukan nykyistä suurempi. Uusi kiinteistö pystytetään nykyisen Sale-kiinteistön tilalle. Nykyinen kiinteistö puretaan syksyllä 2023 ja uuden myymälän perustaminen tulee kestämään arviolta 2kk. Uuden konseptin mukainen Sale Kangaslampi tulee palvelemaan alueen asiakkaita jo marraskuussa 2023.