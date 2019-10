KANNANOTTO Työikäiset omaishoitajat näkyviin sote- ja sotu-uudistuksissa

KANNANOTTO Omaishoito ei saa olla säästökohde! 11.10.2018 12:45:45 EEST | Tiedote

Omaishoitajaliitto ry on huolissaan omaishoitajien yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja useissa kunnissa tehtävistä heikennyksistä omaishoitajien tukeen. Liitto korostaa, että omaishoidon kehittäminen ei saa jäädä retoriikaksi. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke on kehittänyt kiitettävästi omaishoitoa. Valitettavasti kriteerien yhdenmukaistaminen on heikentänyt omaishoitajien asemaa eri puolilla Suomea. Kun kunnat purkavat omaishoidon tuen sopimuksia, omaishoidettava jää käytännössä omaishoitajan vastuulle eikä riittäviä tukipalveluita tarjota avuksi. Omaishoidon vaihtoehtoiskustannukset jäävät usein tarkastelematta. Selvitysten mukaan yli 20 000 omaishoidettavaa olisi pitkäaikaishoidon tarpeessa ilman omaishoitajaa. Omaishoito on merkittävä osa erityisesti ikäihmisten palvelujärjestelmää ja peittoaa inhimillisyydessään ja kustannusvaikuttavuudessaan muut palvelumuodot. Yksi pitkäaikaishoitopaikka maksaa kunnalle 3 500-9 500 euroa ku