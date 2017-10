KannuKino 20.10.-11.11.

Borg/McEnroe, Lumiukko ja Tokasikajuttu pian KannuKinossa!

Borg/McEnroe -elokuva tennispelaaja Björn Borgista nähdään KannuKinossa kaksi kertaa: pe 20.10. klo 18.30 ja ke 1.11. klo 18.30.



Ohjelmistossa on myös paljon muutta mielenkiintoista kuten Jo Nesbøn menestyskirjaan pohjautuva Lumiukko (Snowman) to 26.10. klo 18.30. Elokuva on kuvattu kokonaan autenttisilla tapahtumapaikoilla Oslon ja Bergenin kaupungeissa ja Rjukanin alueella Norjassa. La 28.10. nähdään Tokasikajuttu Pertti Kurikan Nimipäivät -punk-bändistä. Elokuvassa seurataan tämän historiallisen yhtyeen viimeisiä yhteisiä vuosia, eikä draamalta, kyyneleiltä ja nauruilta vältytä. Elokuva on itsenäinen jatko-osa vuonna 2012 samalta tekijätiimiltä valmistuneelle ja kulttimaineeseen nousseelle Kovasikajuttu-elokuvalle



Ohjelmisto 20.10.-11.11.:

Pe 20.10. klo 18.30 Borg/McEnroe (Ruotsi, Tanska, Suomi 2017) / Kesto 1 h 40 min

Ti 24.10. klo 11.00 Vauvakino: Yösyöttö (Suomi 2017) / Kesto 1 h 26 min

To 26.10. klo 18.30 Lumiukko (The Snowman 2017 ) / Kesto 1 h 59 min

La 28.10. klo 13.00 My Little Pony (dub) (Kanada, USA 2017) / Kesto 1 h 39 min

La 28.10. klo 15.15 Tokasikajuttu (Suomi 2017) / Kesto 1 h 38 min

La 28.10. klo 17.30 Loving Vincent (UK, Puola 2017) / Kesto 1 h 35 min

Ke 1.11. klo 18.30 Borg/McEnroe (Ruotsi, Tanska, Suomi 2017) / Kesto 1 h 40 min

La 4.11. klo 18.00 Tähtitaivas talon yllä livemusiikin säestyksellä (Suomi 100 -sarja)

To 9.11. klo 18.30 Viinitilamme Ranskassa (Ranska 2017) / Kesto 1 h 53 min

La 11.11. klo 13.00 Heinähattu ja Vilttitossu (Suomi 2002) / Kesto 1 h 15 min

La 11.11. klo 15.00 Kasvot, kylät (Ranska 2017) / Kesto 1 h 29 min

La 11.11. klo 18.30 God's Own Country (UK 2017) / Kesto 1 h 44 min

Liput

KannuKinon lippuja voi ostaa Lippupisteestä ja KannuKinosta elokuvanäytösten yhteydessä. Lastenelokuvat (2D) alkaen 6 € Lippupiste, 6 € ovelta / 3D-lastenelokuvat alkaen 7 € Lippupiste, 7 € ovelta. Muut elokuvat alkaen 7 € Lippupiste, 7 € ovelta (ellei toisin mainittu elokuvan yhteydessä). KannuKinossa voi maksaa Smartum-kulttuurisetelillä, Virikesetelillä ja ePassilla. Kaikukortti käy osaan näytöksistä.



Tähtitaivas talon yllä livemusiikin säestyksellä liput alk. 10 € Lippupiste, 10 € ovelta.