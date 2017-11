KannuKino 9.-29.11.

Paddington 2, rakkautta Ranskassa ja murhamysteeri pikajunassa marraskuun pimeyttä piristämään!

Lapsiperheitä KannuKinonssa ihastuttaa marraskuussa Paddington 2 (UK, Ranska 2017), joka nähdään yleisön pyynnöstä sekä alkuperäiskielellä englanniksi ke 22.11. klo 18.00 että suomeksi dubattuna la 25.11. klo 13.00.



Ranskan kielen ystäville on tiedossa Cannesissa palkittu Aurinko sisälläni la 25.11. klo 15.15 (Ranska, Belgia 2017). Juliette Binoche on Isabelle, eronnut pariisilainen taidemaalari, joka heittäytyy rakkauden etsintään itseään säästämättä.



Menestyskirjailija Agatha Christien romaaniin perustuvassa Idän pikajunan arvoitus -elokuvassa (USA, Malta 2017) ke 29.11. klo 18.30 puolestaan kolmetoista toisilleen tuntematonta matkustajaa jäävät loukkuun junaan, jossa kaikki ovat epäiltyjä. Yhden miehen on taisteltava aikaa vastaan ratkaistakseen mysteerin ennen kuin murhaaja iskee uudestaan. Elokuvan on ohjannut Kenneth Branagh, joka nähdään myös pääosassa. Muissa rooleissa ovat mm. Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley ja Josh Gad.



Ohjelmisto 9.-29.11.

To 9.11. klo 18.30 Viinitilamme Ranskassa (Ranska 2017)

La 11.11. klo 13.00 Heinähattu ja Vilttitossu (Suomi 2002)

La 11.11. klo 15.00 Kasvot, kylät (Ranska 2017)

La 11.11. klo 18.30 God's Own Country (UK 2017)

Ke 15.11. klo 18.30 Return to Montauk (Saksa, Irlanti, Ranska 2017)

Ke 22.11. klo 18.00 Paddington 2 (orig.) (UK, Ranska 2017)

To 23.11. klo 18.30 Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset (Suomi 100 -sarja, vapaa pääsy)

La 25.11. klo 13.00 Paddington 2 (dub.) UK, Ranska 2017

La 25.11. klo 15.15 Aurinko sisälläni (Ranska, Belgia 2017)

Ti 28.10. klo 13.00 Yösyöttö Suomenkielinen tekstitys heikkokuuloisille!

Ke 29.11. klo 14.30 Ikitie Suomenkielinen tekstitys heikkokuuloisille!

Ke 29.11.klo 18.30 Idän pikajunan arvoitus (USA, Malta 2017)

Liput

KannuKinon lippuja voi ostaa Lippupisteestä ja KannuKinosta elokuvanäytösten yhteydessä. Lastenelokuvat (2D) alkaen 6 € Lippupiste, 6 € ovelta / 3D-lastenelokuvat alkaen 7 € Lippupiste, 7 € ovelta. Muut elokuvat alkaen 7 € Lippupiste, 7 € ovelta (ellei toisin mainittu elokuvan yhteydessä). KannuKinossa voi maksaa Smartum-kulttuurisetelillä- ja kortilla, Virikesetelillä ja ePassilla. Kaikukortti käy osaan näytöksistä.



Suosittelemme, että yleisö saapuu erityisesti lastennäytöksiin ainakin 20 minuuttia ennen näytöksen alkua ruuhkien välttämiseksi.