KannuKino joulukuussa

Metro on mahdollistanut uutta kasvua Espooseen 16.11.2018 13:14 | Tiedote

Metro on muuttanut Espoota näkyvästi. Metroasemien ympärille on noussut uusia asuintaloja, liiketiloja sekä kauppakeskuksia palveluineen. Keilaniemeen, Tapiolaan ja Matinkylään on suunnitteilla uusia hotelleja. Yritys- ja innovaatiotoiminta on hyötynyt metrosta merkittävästi. Metron varren kauppakeskuksissa asiakasmäärät ovat pysyvästi kasvaneet.