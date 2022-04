Kansa kävelemään – uusi kuntotempaus alkaa

Jaa

Haaste nostamaan kansan kuntoa. Oheisen tiedotteen tarkoitus on saada suomalaiset mukaan kävelemään eli kuntoilemaan ja käyttämään myös jokapäiväisessä ”asiointiliikunnassa” jalkojaan. Toiveemme on saada tietoa leviämään mahdollisimman laajalle siitä, että KÄVELYKILOMETRIKISAN ilmoittautuminen alkaa 15.4.2022 ja itse kisa käynnistyy vappuna jatkuen 30.9. saakka. Kuntotempaus on kaikille vapaa ja maksuton. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Kuvia löytyy 10 kpl ja kaikissa eri slogan. Yhteistyöterveisin, Tuomo Jantunen, liikuntaneuvos; Tahko Pihkala -seuran pj, 0400-417272.

Jokainen suomalainen on kutsuttu mukaan kunnon ja terveyden edistämisen talkoisiin. Kolmatta vuotta jatkuvan koronaepidemian ohella meitä piinaa toinen, vielä pahempi tauti – liikkumattomuuden ja ylipainon epidemia. Vain pieni osa suomalaisista liikkuu suositusten mukaisesti, ja päivät kuluvat istuen. Etätöitä tehdessä pienikin arkiliikunta on saattanut supistua minimiin. Kansan kunto ja terveys alkavat olla hälyttävällä tasolla. Rapistuva kunto ei koronan varjossa ole saanut juuri mediatilaa, mutta ainakin kolumnien tasolla ilmiötä on alettu tunnistaa yhä enemmän. On korkea aika herätä ilmiöön laajemmin, ja ryhdyttävä terveystalkoisiin. Kansan kuntoa ja terveyttä on edistettävä kaikin keinoin. Helpoiten se tapahtuu yksinkertaisella arkiliikunnalla, ja helpon arkiliikunnan muoto on kävely. Vaikka uusia liikuntalajeja tulee jatkuvasti, kävely pitää ykköspaikkaa ylivoimaisesti suosituimpana suomalaisten harrastamana liikuntamuotona. Sitä ilmoittaa harrastavansa säännöllisesti omana terveysliikuntamuotonaan yli 30 % suomalaisista aikuisista. Tahko Pihkala -seura osallistuu terveystalkoisiin haastamalla koko kansan kävelemään. Kävely on yksinkertaista ja helppoa, ja soveltuu kaiken ikäisille. Tahko Pihkalan aikaan eli noin 80 vuotta sitten kansanhiihdot vetivät kansaa laduille. Suoritukset merkittiin muistiin korteille, jotka kauden jälkeen lähetettiin Suomen Ladun toimistoon. Nyt samanlainen kannustuskeino toimii kävelyssä ja sauvakävelyssä – mutta nykyaikaisemmin keinoin. Jokainen voi ilmoittautua Kävelykilometrikisaan netin välityksellä ja kerätä kilometrit muistiin. Osallistua voi yksin tai kaverien kanssa. tai isommassa joukkueessa. Ilmoittautuminen alkaa 15.4. ja itse kilpailu käynnistyy vappuna. Tämä kuntotempaus jatkuu aina syyskuun loppuun saakka. Kaikki tämä on ilmaista. www.kavelykilometrikisa.fi Vuosi sitten samaan kävelykisaan osallistui noin 2500 joukkuetta ja kilometrejä kertyi neljä miljoonaa. Se tarkoitti, että suomalaiset kiersivät maapallon ympäri kävellen 100 kertaa. Tänä vuonna tavoitteena on ylittää viime vuoden lukemat. Myös kaikki kunnat kisaavat tempauksessa keskenään. Viime vuonna voittajaksi selvisi Enonkosken kunta, toinen oli Hartola ja kolmanneksi selvisi Myrskylä. Terveyden edistämisen lisäksi kävely on olennaisimpia kaupungissa liikkumisen muotoja. Viihtyisä, turvallinen ja terveellinen elämä taajamissa ei perustu saastuttaviin ja meluisiin autoihin, vaan ketterään kävelyyn, joka vie murto-osan katutilaa autoiluun verrattuna. Paikasta toiseen siirtyminen jalan tai pyörällä on luontevaa, nopeaa ja ekologista, ja aina suositeltavampi vaihtoehto kuin yksityisautoilu.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Lataa

Linkit