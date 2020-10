Kansa löysi kesällä Suomen, syksyn kattaus on valmiina

Viime kesänä S-ryhmä ja muut palveluntarjoajat halusivat mahdollistaa suomalaisille kaikkien aikojen matkailukesän. Kansa suuntasikin katseet kotimaan kohteisiin ja väkeä riitti monessa osassa Suomea kiitettävästi. Syksyinen Suomi tarjoaa niin ikään runsaasti nähtävää ja koettavaa.

Suomalaiset löysivät viime kesänä erityisesti erilaiset luontokohteet, joista huippuna kansallismaisemamme Koli.

− Break Sokos Hotel Kolin käyttöaste oli heinäkuussa täydet sata, joten se oli täynnä joka ikinen päivä. Myös muissa maakuntien kohteissa yllettiin erinomaisiin lukemiin, SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtaja Harri Ojanperä iloitsee.

Kolin tilanne näyttää hyvältä myös alkavan talven suhteen, mutta muuallakin Suomessa on yllin kyllin mielenkiintoista tekemistä esimerkiksi lähestyviä syyslomia tai lyhyempiä viikonloppuirrotteluja silmällä pitäen.

Matkailukaupassa ostajan markkinat

Ulkomaalaisten turistin puuttuminen koettelee etenkin pääkaupunkiseudun ja Lapin matkailuyrityksiä, mutta asiassa on suomalaisen asiakkaan kannalta myös positiivinen kääntöpuolensa.

− Nyt kannattaa suunnata erityisesti kohteisiin, joissa on tarjolla enemmän halvemmalla. Hotellien ja muiden palvelujen hinnat ovat normaalia edullisempia, tasokkaampia huoneita on paremmin tarjolla ja tilaa harrastamiseen enemmän, tuottojohtaja Nina Nieminen SOK:lta kertoo.

Lähtemällä kotimaan matkalle suomalaiset voivat samalla tukea matkailu- ja ravitsemisalaa, joka tarvitsee kipeästi jokaisen liikenevän euron tulevan syksyn ja talven aikana.

Rovaniemen terveisiä lähettää Osuuskauppa Arinan myyntipäällikkö Henriikka Riipi:

− Rovaniemellä yhdistyy täydellisesti monipuolinen kaupunkitarjonta sekä luonnonläheisyys. Esimerkiksi oma lempikohteeni Ounasvaara monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen sijaitsee kävelymatkan päässä keskustasta. Rovaniemen reissuun kuuluu ehdottomasti myös joulupukin tapaaminen. Toki tarjolla on myös monipuolisia ohjelmapalveluita, kuten kelkka- ja huskysafareita, avantouintia, valokuvausreissuja jne.

Pääkaupunkiseudulla, kuten muissakin kaupungeissa, on puolestaan avoinna kaikki kulttuurilaitokset, kauppakeskukset, harrastuspaikat ja muut kohteet, joissa syyspäivät kuluvat rattoisasti. Tapahtumien lähes puuttuessa on aikaa tutustua muuhun tarjontaan. S-ryhmän henkilöstö kokosi oman vinkkipankkinsa, jossa on suorastaan runsauden pulaa mielenkiintoisista kohteista. Vinkit löytyvät täältä.

Tarjolla monipuolinen ravintolakattaus

Vilkastunut kotimaan matkailu näkyi myös ravintoloissa, ja S-ravintoloille kesä oli monilla alueilla myynnillisesti hyvä. Erityisesti tunnetut ravintolabrändit, kuten Amarillo ja Rosso, olivat kesäruokailijoiden kohteena, mikä osaltaan kertoo asiakkaiden luottamuksesta vakiintuneita ravintoloita kohtaan.

Ravintolat ovat matalan kynnyksen kohteita myös syyslomailuun, mutta ovat myös paikkoja nauttia tavallisesta arjesta.

– S-ravintoloiden monipuolisen ravintolavalikoiman ja helpon saavutettavuuden avulla tavoittelemme sitä, että kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus nauttia ravintoloiden tarjoamasta elämyksellisyydestä ja hyvästä ravintolaruuasta sekä kokea uudenlaisia elämyksiä, sanoo Harri Ojanperä.

Turvallisuus ennen kaikkea

Turvallisuus puhuttaa jälleen, mutta S-ryhmän toimipaikoissa se on ollut koko ajan keskiössä. Sekä hotelleissa että ravintoloissa on pyritty monin tavoin ja toimenpitein varmistamaan, että asiointi on mahdollisimman turvallista. Osa vastuusta jää toki aina myös asiakkaalle.

− Vilpitön kiitos suomalaisille siitä, että lähditte kesällä rohkeasti tukemaan suomalaista matkailua. Kesä sujui turvallisissa merkeissä, enkä usko, etteikö sama onnistuisi syksylläkin. Me teemme kaikkemme sen eteen ja luotamme myös asiakkaisiimme. Nyt on tuhannen taalan paikka nähdä jälleen Suomen uusia puolia normaalia edullisemmin ja väljemmin. Odottelemme teitä kylään, Harri Ojanperä kiteyttää.

Hotellien ja ravintoloiden Pidetään huolta toisistamme -turvallisuusohjelman sisältöihin voi tutustua näiden linkkien kautta: https://www.sokoshotels.fi/fi/tietoa-meista/pidetaan-huolta-toisistamme ja https://www.raflaamo.fi/fi/uutiset/uutinen/pidetaan-huolta-toisistamme/015445942_25710.

S-ryhmän ravintoloiden tarjonta avautuu osoitteesta www.raflaamo.fi.

Hotelleihin pääsee tutustumaan ja tekemään varauksia www.sokoshotels.fi ja www.radissonhotels.com.