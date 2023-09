Kansainvälinen harjoitus vahvistaa turvallisuutta pohjoisessa

Muuttunut globaali tilanne tuo uusi haasteita pohjoiseen. Sota Ukrainassa, Venäjän suhde Natoon ja ilmastonmuutos olivat agendalla, kun edustajat Norjan, Ruotsin ja Suomen kahden pohjoisimman alueen aluehallinnoista kokoontuivat Kiirunassa yhteiseen varautumisharjoitukseen.

Harjoituksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujamaiden siviili- ja sotilaspuolustuksen yhteistyötä. Siksi harjoitukseen osallistui niin puolustusvoimien kuin aluehallinnon, poliisin, pelastuslaitosten, terveydenhuollon, teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Pohjoismaalaisten osallistujien lisäksi harjoituksessa oli osallistujia myös Yhdysvalloista.

”Harjoitus on osa laajempaa yhteistyöprojektia, jonka tarkoituksen on lisätä tietoisuutta turvallisuusuhasta Euroopassa sekä niistä mahdollisuuksista ja haasteista, joita Nato-jäsenmailla on tähän uhkaan vastatessaan”, kertoo Maria Jonten Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta.

”Meillä Lapissa ja Pohjois-Suomessa on samanlaiset haasteet kuin Ruotsin ja Norjan pohjoisissa maakunnissa. Harjoittelu eri muodoissaan on yksi yhteisen varautumisemme peruskiviä. Siksi on hienoa, että saimme olla mukana tässä harjoituksessa. Oli äärimmäisen mielenkiintoista pureutua tilanteisiin, jotka olivat sijoitettu vuoteen 2035 ja joiden pelikenttänä oli arktinen alue”, kertoi johtaja Joni Henttu Lapin aluehallintovirastosta.

Yhteispohjoismaista yhteistyötä

Vuonna 2016 Norjan, Ruotsin ja Suomen aluehallinnon edustajat maiden kahdesta pohjoisimmasta alueesta allekirjoittivat sopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa alueellista pelastus- ja varautumisyhteistyötä. Sopimuksen allekirjoittivat Ruotsista Norrbottenin ja Västerbottenin lääninhallitukset, Norjasta Tromssan/Finnmarkin ja Nordlandin lääninhallitukset sekä Suomesta Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiset.