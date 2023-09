Kansainvälinen huippujalkapallo ja -futsal rantautuvat syksyllä Turkuun peräti seitsemän ottelun voimin

Pikkuhuuhkajien Islanti-ottelu 7. syyskuuta on upea lähtölaukaus huipputapahtumien sarjalle Turussa. Kaikki Turun koulut on kutsuttu matsiin ja yli 3000 koululaista on saapumassa hurraamaan Suomelle. ”Koululaisottelun” lisäksi Pikkuhuuhkajat pelaa kaikki syksyn kolme EM-karsintojen kotiotteluaan Turussa.



Pikkuhuuhkajien syksyn EM-kotikarsintaotteluiden lisäksi uudistetulla Veritas Stadionilla nähdään Helmareiden Nations League -debyytti 22. syyskuuta, kun lohkon kaksi korkeimmalle sijoitettua joukkuetta, Suomi ja Slovakia kohtaavat. Otteluun on myyty upeasti jo yli 3 000 lippua ja Veritas Stadionin pääkatsomo otteluun on lähes loppuunmyyty.

Helmarit pelaa Turussa myös 30. marraskuuta Romaniaa vastaan, jolloin panoksena voi jo olla paikka A-liigassa ja EM-jatkokarsinnoissa.

Miesten futsalmaajoukkue puolestaan kohtaa tärkeässä MM-karsintaottelussa Georgian keskiviikkona 11. lokakuuta Kupittaan palloiluhallissa. Maiden futsalhistoria on sikäli yhtenevä, että molemmat maat esiintyivät ensimmäistä kertaa arvokisoissa kevään 2022 EM-lopputurnauksessa selviytyen hienosti puolivälieriin saakka. Nyt sekä Suomi että Georgia tavoittelevat ensimmäistä kertaa paikkaa vuoden 2024 MM-lopputurnaukseen.

Palloliiton ja Turun kaupungin välinen kaupunkikumppanuus antaa hyvät valmiudet onnistuneiden tapahtumien järjestämiseen myös yleisön näkökulmasta. Niin turkulaisten kuin ulkokuntapaikkakuntalaisten toivotaan nauttivan poikkeuksellisista elämyksistä ja kohtaamisista.

Turun pormestari Minna Arve odottaa vilkasta tapahtumasyksyä innolla. Maaotteluiden kunniaksi Turun Kirjastosilta tullaan valaisemaan pelipäivinä sinivalkoiseksi.

– On aivan mahtavaa, että Turussa päästään syksyn aikana nauttimaan tämän tason jännitysnäytelmistä, ja juuri uudistettu stadionimme tarjoaakin syksyn maaotteluille upeat puitteet. Panostamme vahvasti urheilukaupungin kehittämiseen ja elämykselliset ottelutapahtumat ovat omiaan synnyttämään kipinää urheiluun ja saamaan ihmiset liikkeelle – niin harrastamaan kuin stadioneille ja katsomoihinkin, Arve kertoo.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kiittää sujuvaa ja aktiivista yhteistyötä Turun kaupungin kanssa.

- Turkulaiset ovat jo osoittaneet, että kansainvälisiä huippuotteluita on odotettu uudistuneelle Veritas Stadionille ja Kupittaan palloiluhalliin, Casagrande iloitsee.



- On todella mukava huomata, miten tärkeässä roolissa huippujalkapallo- ja futsaltapahtumat ovat Turulle ja miten niitä arvostetaan. Maaottelut ovat sellaisia harvinaisia juhlahetkiä, mutta näiden rinnalla pääviestimme on selkeä – seuratoiminta on avain liikkumattomuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn, Casagrande korostaa.



Koe syksyn huippumaaottelut Turussa:

07.9. klo 13.00, Suomi - Islanti, U21-maaottelu, Veritas Stadion

12.9. klo 18.00, Suomi - Sveitsi, U21 EM-karsintaottelu, Veritas Stadion

22.9. klo 18.30, Suomi - Slovakia, Nations League-ottelu, Veritas Stadion

11.10. klo 18.10, Suomi - Georgia, MM-karsinta (futsal), Kupittaan palloiluhalli

13.10. klo 18.00, Suomi - Albania, U21 EM-karsintaottelu, Veritas Stadion

21.11. klo 18.00, Suomi - Armenia, U21 EM-karsintaottelu, Veritas Stadion

30.11. klo 18.45, Suomi – Romania, Nations League-ottelu, Veritas Stadion



Kuvat: Riku Laukkanen



Lisätiedot:



Suomen Palloliitto

Taru Nyholm, viestintäpäällikkö

taru.nyholm(a)palloliitto.fi

0400 425241



Turun kaupunki

Saara Kemppi, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö

saara.kemppi(a)turku.fi

040 822 6596