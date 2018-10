Kansainvälinen julistenäyttely Tolerance avautuu kulttuurikeskus Caisassa 12.11.2018

Tolerance-julistenäyttelyyn on koottu 90 kansainvälisesti tunnetun julistetaiteilijan työtä. Ensimmäinen Tolerance-näyttely järjestettiin jo vuonna 2017. Kokoelma on ollut esillä 32 näyttelyssä 19 eri maassa. Helsingin jälkeen neuvotellaan näyttelystä Beirutiin, Libanoniin, Pulaan ja Jakartaan.

Toleranssi näyttelyn perimmäisenä ajatuksena on ollut kutsua julistetaiteilijoita ympäri maailmaa suunnittelemaan julisteita, jotka perustuvat heidän näkemyksiinsä suvaitsevaisuudesta. Näyttelyn tarkoituksena ei ole ainoastaan esitellä julisteita, vaan myös koota ihmisiä yhteen, toistensa lähelle, herättää keskustelua sekä lisätä yhteisymmärrystä ja myötätuntoa.

Näyttelyn isä on New Yorkissa toimiva bosnialaistaustainen kuvittaja, muotoilija ja kustantaja Mirko Ilić. Hän toimii myös professorina School of Visual Arts in New York yliopistossa ja hänen töitään on useiden säätiöiden ja museoiden kokoelmissa, mm. The Smithsonian Institution, MOMA ja SFMOMA (San Francisco Museum of Modern Art).

Ilić on tullut tunnetuksi useiden humanitääristen projektien ideoijana ja toteuttajana. Projektit on toteutettu kokonaan ns. ”Pro bono publico” -periaatteella eli maksutta. Myös mukaan kutsutut julistetaiteilijat ovat lahjoittaneet työnsä näyttelyyn. Helsingin näyttelyä varten tulostetut julisteet lahjoitetaan näyttelyn päätyttyä Lahden Julistemuseolle.

Näyttely koostuu mm. seuraavien kansainvälisten julistetaiteilijoiden töistä: Peter Bankov, Marian Bantjes, Michel Bouvet, Seimor Chwast, Sue Coe, Manuel Estrada, Steff Geissbuhler, Milton Glaser, Jian Ping He, Fons Hickmann, Alex Jordan, Anette Lenz, Uwe Loesch, Pekka Loiri, Aleksandar Macasev, Alejandro Magallanes, Chaz Maviyane-Davies, Miran Mohar, Istvan Orosz, Dan Reisinger, Paula Scher, Yoko Shimizu, David Tartakover, Niklaus Troxler, Xiao Yong, Katarzyna Zapart. Suomesta on mukaan kutsuttu graafinen muotoilija ja julistetaiteilija Pekka Loiri ja Kari Piippo.

”Yleisimmät syyt suvaitsemattomuuteen ovat ”väärään” heimoon kuuluminen, ”väärä” ihon väri, ”väärä” seksuaalinen suuntautuminen tai ”väärän” uskonnon tunnustaminen. Kolme näistä neljästä ”väärästä” syystä on langennut ihmiselle hänen syntymässään. Ne ovat jotakin, josta ihminen ei itse ole vastuussa, joihin ihminen ei ole itse vaikuttanut ja joita hän ei itse pysty hallitsemaan.

Niinpä jotkut eivät siedä olemassa oloasi eikä tapaa, jolla olet syntynyt. Olisiko siis parempi olla syntymättä parempi, olla kokonaan olematta. Eikö tämä ole kauheaa?

Nämä kolme ”väärää” asiaa muodostavat 10% meitä erottavista asioista, lopuissa 90% olemme kaikki samanlaisia; Haluamme rakastaa. Haluamme olla rakastettuja. Haluamme turvallisuutta. Haluamme tehdä työtä. Haluamme ruokaa, vettä ja katon päämme päälle. Haluamme hyvän ja pitkän elämän itsellemme ja lapsillemme.

Eikö näissä ole enemmän syitä suvaitsevaisuuteen kuin suvaitsemattomuuteen?”

Mirko Ilić

Tolerance julistetaiteen näyttely

21.11.–30.11.2018

Kulttuurikeskus Caisan Galleria

avoinna ma–pe klo 9-19, la 10–19

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 12.11.2018 klo 18–19.30.