Kansainvälinen juniorjalkapallon suurturnaus vyöryy pääkaupunkiin

Pääkaupunkiseudun viheriöt täyttyvät tällä viikolla jalkapalloilevista lapsista ja nuorista, joiden kesän kohokohta on monelle Helsinki Cup.

- Pääkaupunkiseudulle jalkautuu nyt ennätyksiä rikkova kansainvälinen suurturnaus, jonne osallistujia saapuu ympäri maailmaa. Kaukaisimmat vieraamme tulevat Brasiliasta, Yhdysvalloista, Mongoliasta ja Meksikosta, kertoo Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne.

Kuusipäiväisen turnauksen otteluita pelataan noin 5600 Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. 48:tta kertaa pelattavan Helsinki Cupin suursuosio on jatkunut katkeamattomana läpi vuosien.

- Ikäjakauma turnauksessamme on 7–18-vuotiaat. Viime vuosina pienten sarjoja eli 7–9-vuotiaiden sarjoja on lisätty useita. Tänä vuonna mukana on aiempaa enemmän isojen kenttien joukkueita eli yli 14-vuotiaita, erityisesti kansainvälisiä pelaajia. Myös osallistuvien tyttöjoukkueiden määrä on kasvanut voimakkaasti yli kolmeensataan, Kavanne taustoittaa.

Tapahtuman toimivuus ja turvallisuus kunnossa

Huippusuosion syynä on laatu, josta Helsinki Cup saa vuosittain parhaat palautteet. Nurmet ovat loistokunnossa, tuomarointi korkeatasoista, peliajat sujuvia, turvallisuus on kunnossa ja otteluohjelma suunniteltu mutkattomaksi osallistujille.

- Helsinki Cup on kasvanut jalkapalloturnauksesta kansainväliseksi suurtapahtumaksi, joka tulvii iloa, toimintaa ja kohtaamisia myös kenttien ulkopuolella, Kavanne toteaa ylpeänä.

Vaikka jalkapallo on Helsinki Cupin ydin, oheistapahtumat näkyvät ja kuuluvat ympäri pääkaupunkia. Tiistai-illalla jalkapalloilijat juhlivat värikkäässä avajaiskulkueessa, joka luikertelee Mäntymäen kentän ympäristöstä Olympiastadionille, jossa turnaus avataan virallisin seremonioin huippuesiintyjien kera. Helsinki Cupin suojelijana toimii vuonna 2023 Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Keskiviikkona turnauslaiset jammailevat Love The Ball Centerin Doritos -festivaaleilla Käpylässä nousevien suomalaisten räpartistien tahtiin.

Tunne-elämyksiä ja yhteisöllisyyttä turnauksesta

- Helsinki Cup ei ole pelkkää pelipuurtamista vaan liikunnan iloa ja yhdessä tekemistä. Mukaan tarttuu pelikenttien muistojen mukana myös uusia ystävyyksiä ja kaupungin nähtävyyksiä.

Suurin osa pelaajista seikkailee Helsingissä, vierailee Korkeasaaressa tai Suomenlinnassa sekä nauttii oman porukan kanssa yhdessä ajanvietosta kesäisessä pääkaupungissa.

- Odotamme turnaukseen lähes 300 000 katsojaa, joista suuri määrä on valmentajia, huoltajia, vanhempia, muita kannustusjoukkoja ja ohikulkijoita. Helsinki Cup on yhteisöllinen kaupunkitapahtuma, joka välittää yhteisöllisyyden ja liikunnan riemua.

Turnauksessa pelataan tietysti jalkapalloa koko viikon ajan. Perjantaina ja lauantaina fiilistellään Olympiastadionilla finaaleissa ja mukaan mahtuu niin iloa, naurua, pettymyksiä kuin kyyneleitäkin.

- Jalkapallossa on aina läsnä voitot, tappiot ja pelien jännittävyys, jotka yhdessä auttavat tunnetaitojen kehittymisessä. Tavoitteenamme onkin tarjota turnausfiilistä ja muistoja, sillä monelle tämä on kesän huippuhetki, Kavanne iloitsee.

Kirsi Kavanne Toimitusjohtaja / CEO Helsinki Cup

+358 40 540 14 80, kirsi.kavanne@helsinkicup.fi

www.helsinkicup.fi