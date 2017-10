Kansainvälinen kananmunapäivä 13.10. juhlistaa suomalaista kananmunaa – Kananmuna on terveellinen ja turvallinen ruoka

Kansainvälisenä kananmunapäivänä muistutamme, että suomalaisia kananmunia voi syödä ja niistä voi valmistaa ruokaa turvallisin mielin. Terveellinen kananmuna on turvallinen elintarvike, sillä sen tuotantoa valvotaan tarkasti ja suomalainen kananmunatuotanto on salmonellavapaata. Siksi kotimaisia munia voi huoletta käyttää jopa raakana. Kaikki kaupoissamme myynnissä olevat kananmunat ovat kotimaisia, sillä tuotantomme riittää kattamaan kysynnän. Kananmunapäivää on hyvä juhlistaa senkin takia, että kananmunien kulutus Suomessa on korkeimmillaan 21 vuoteen.

Kananmunia perhetiloilta Kananmunia tuotetaan vuosittain noin 73 miljoonaa kiloa. Suomessa on noin 320 kananmunia tuottavaa tilaa, joilla on yhteensä noin 3,8 miljoonaa kanaa. Suomessa kananmunia tuotetaan neljällä EU:n hyväksymällä tuotantotavalla. Viime vuonna kananmunista yli 60 prosenttia tuotettiin virikehäkkikanaloissa, reilu 35 prosenttia lattia- ja ulkokanaloissa ja viisi prosenttia luomukanaloissa. Luomutuotannon osuus on noin 6 prosenttia. Kananmuna on turvallinen Suomen tuotantoketjussa ei sallita salmonellaa, ja salmonellattomuus on kananmunatuotantomme keskeinen arvo. Kiitos kuuluu kansalliselle salmonellanvalvontaohjelmalle, johon kaikki ruokaketjun osat ovat sitoutuneet aina eläinten maahantuonnista rehuteollisuuteen ja maatiloilta pakkaamoiden kautta kaupan hyllyille asti. Perhetiloilla kanoja hoidetaan hyvin ja Suomessa kanat ovatkin erittäin terveitä. Koska Suomessa ei esiinny muualla yleisiä eläintauteja, kanojen rokotus- ja lääkintätarve on vähäistä. Suomessa munantuotannossa olevia kanoja ei lääkitä antibiooteilla, jotta muniin ei jää jäämiä lääkkeistä. Kananmuna on terveellinen herkku Kananmuna sisältää monia hyviä ravintoaineita ja se on erinomainen proteiinin lähde (12,6 g/100g). Kananmuna sopii mainiosti osaksi monipuolista ruokavaliota. Kananmuna on myös varsinainen vitamiinipommi sisältäen kaikkia muita vitamiineja paitsi C-vitamiinia. Kananmuna on erityisen hyvä B12- ja D-vitamiinin lähteenä. Kananmunan vitamiinit ja terveelliset rasvahapot ovat keltuaisessa, kun taas valkuainen on rasvaton ja kolesteroliton. Kokonaisen kananmunan voittanutta ei ole, mutta kananmuna koostuu kahdesta osasta – keltuaisesta ja valkuaisesta. Kananmunasta saakin kaksi ravintosisällöltään erilaista raaka-ainetta. Sekä valkuainen että keltuainen sisältävät runsaasti hyvälaatuista proteiinia. Valkuainen taas on rasvaton ja keltuainen puolestaan sisältää välttämättömiä rasvahappoja sekä paljon vitamiineja. Kaloreita kananmunassa on 143 kcal/100g. Yksi muna on energialtaan noin 75 kcal riippuen hieman kananmunan koosta. Kananmuna ei sisällä juuri ollenkaan hiilihydraatteja, joten se soveltuu myös loistavasti esimerkiksi vähähiilihydraattiseen ruokavalioon. Suomalaiset syövät kananmunia yhä enemmän Kananmunien kulutus on kasvanut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2016 suomalaiset kuluttivat munia yli 12 kiloa henkeä kohti. EU:n keskitasoon verrattuna olemme alapuolella, EU-keskiarvo on 12,5 kg. Pääosa Suomessa tuotetuista kananmunista myydään kaupoissa ns. kuorimunina. Kananmuna kotikeittiössä Kananmuna on kotikeittiössä tarpeellinen ruoka-aine, jota käytetään niin leivonnassa, ruuanvalmistuksessa kuin välipalana. Tämän päivän ruokatrendeihin se sopii hienosti. Kananmunan voi näppärästi lisätä smoothieen, pyöräyttää nopeasti ateriaksi tai napata mukaan välipalaksi. Runsain vaahto syntyy huoneenlämpöisistä munista. Vaahdota munat puhtaassa, kuivassa, rasvattomassa, mieluiten teräs-, posliini- tai lasikulhossa. Pysyvin vaahto syntyy hitaasti vatkaamalla. Valkuaisvaahtoa varten keltuainen erotellaan valkuaisesta. Siirtele keltuaista kuoren puolikkaasta toiseen ja anna valkuaisen valua kulhoon. Varo, ettei keltuaista pääse valkuaisen joukkoon, sillä se ei vaahtoudu, jos siinä on rasvaa tai keltuaista. Kansainvälinen munakomissio (International Egg Commission) julisti lokakuun toisen perjantain kansainväliseksi kananmunan päiväksi jo vuonna 1996. Eri puolilla maailmaa järjestetäänkin nykyisin monenlaisia tapahtumia tuon erinomaisen ja edullisen ruoka-aineen käytön edistämiseksi. Lisätietoja:

ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, MTK, puh. 050 511 8909

kotieläinasiamies Jukka Rantala, MTK, puh. 040 715 8710

MTK:n kananmunaverkoston puheenjohtaja Kimmo Yliantola, puh. 0440 500 010

Avainsanat elintarvikekananmunaravintoainesalmonellavapaa

Yhteyshenkilöt