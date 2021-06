Kansainvälinen käyttäjäkohderyhmä oli keskiössä Hankkija FFI:n verkkosivu-uudistuksessa

Tamperelainen Mediasignal teki NCC:n vastuullisuudesta läpinäkyvää 1.9.2020 09:00:00 EEST | Tiedote

Mediasignal Group on toiminut vajaan kahden vuoden ajan NCC-konsernin viestintäkumppanina. Yhteistyön tähän saakka mittavin hanke, NCC-konsernin Smart Choices -konsepti, julkistettiin huhtikuun alussa. Sitä on valmisteltu runsaan vuoden ajan, ja sen tavoitteena on tehdä vastuullisuudesta kiinteä osa liiketoimintaa.