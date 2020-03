Kansainvälinen median ja viestinnän etiikan konferenssi Helsinkiin - Mediamaiseman muutoksesta puhumassa mm. Alan Rusbridger, Alex Aiken, Sofi Oksanen ja Ulrik Haagerup

Jaa

TIEDOTE 3.3.2020. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry järjestää 3. - 4.9.2020 Helsingissä kaksipäiväisen kansainvälisen konferenssin Ethical Issues in Communication, PR and the Media. Konferenssissa käsitellään viestinnän ja median etiikkaan, sananvapauteen sekä mediamaiseman muutoksiin liittyviä ajankohtaisia ja kriittisiä kysymyksiä.

Konferenssin puhujakaarti on hyvin asiantunteva. Pääpuhujina ovat Pulitzer-palkittu tutkiva journalisti, Guardianin ex-päätoimittaja Alan Rusbridger, UK:n hallituksen ylin viestintävirkamies Alex Aiken, kirjailija Sofi Oksanen ja konstruktiivisen journalismin liikkeen perustaja Ulrik Haagerup. Lisäksi puhujina mm. Sitran yliasiamies, Euroopan komission entinen varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sekä useita tunnettuja ja palkittuja vaikuttajia, journalisteja, akateemikkoja sekä kansainvälisten järjestöjen etiikka-asiantuntijoita.



Konferenssi on ainutlaatuinen, sillä tapahtuma kokoaa yhteen viestijät ja journalistit sekä akateemiset tutkijat ja käytännön tekijät. Tapahtumaan odotetaan noin 200 etiikasta kiinnostunutta osallistujaa.



ProCom on konferenssin pääjärjestäjä Viestinnän eettisen neuvottelukunnan VENin, sen saksalaisen ja itävaltalaisen sisarjärjestön sekä International Communication Consultancies Associationin ICCOn tuella.



-Teema on ProComille ja alalle luonteva. Olemme kääntäneet ja luoneet viestinnän eettisiä sääntöjä maahan 1960-luvulta lähtien. Vuonna 2015 perustimme muiden alan järjestöjen kanssa Viestinnän eettisen neuvottelukunnan. Joulukuussa 2017 ProCom sai Chydenius-mitalin työstään lobbauksen läpinäkyvyyden edistämiseksi, toteaa järjestön toimitusjohtaja ja HelsinkiEthics2020-suunnittelukomitean puheenjohtaja Elina Melgin.



ProComille konferenssin järjestäminen on yksi ilmentymä yhdistyksen strategiasta, jossa painotetaan ProComin ja Suomen vahvuusalueita eettisen viestinnän, sananvapauden ja demokratian edistäjänä. HelsinkiEthics2020-tapahtuman kumppaneihin ja tukijoihin kuuluvat mm. Unesco, Helsingin kaupunki sekä Helsingin Sanomain Säätiö. Kumppanuuksista neuvotellaan edelleen.



Konferenssin suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.



Tapahtuman verkkosivut: https://helsinkiethics2020.com/ Tapahtuman ohjelma (PDF): https://helsinkiethics2020.com/wp-content/uploads/2020/02/Helsinki-Ethics-2020-Conference-Agenda-1.pdf Press release in English: https://procom.fi/an-international-communication-pr-and-media-ethics-conference-to-be-held-in-helsinki/

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit