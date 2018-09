Kansainvälinen muotoilupalkinto Suomeen – Vellamon kantikas vesipullo voitti hopeaa Pentawardsissa

Suomalainen Vellamo Still -mineraalivesipullo voitti hopeaa kansainvälisessä Pentawards -muotoilukisassa. New Yorkissa Guggenheim-museossa järjestetyssä Pentawards-gaalassa vesikategorian hopeaa vastaanottivat Vellamon muotoilusta ja konseptoinnista vastanneet Aki Vänni ja Markus Heinonen.

Heinolassa Viikinnäisissä sijaitsevasta syväkaivosta pumpattavan Vellamo-mineraaliveden juuret ulottuvat jääkauden ajalle. Viime vuonna ilmeensä ja pakkauksensa uudistanut Suomen toistaiseksi ainoa luonnollinen kivennäisvesi tähtää pullottajansa Ice Age Water Oy:n luotsaamana kansainvälisille vesimarkkinoille eksklusiivisena design-tuotteena. Heti ensimmäisenä lanseerausvuotena saavutettu Pentawards-muotoilupalkinto tukee Vellamon tavoitteita pääsystä maailmalla arvostettujen ja haluttujen laatuvesien joukkoon.

”Jääkauden sulamisvesistä alkujaan syntynyt mineraalivesiesiintymämme on ainutlaatuinen koko maailmassa ja palkitun pullomme muoto kuvastaakin Vellamon veden tarinaa. Jäätikönsinisen kantikkaan pullon valuva vesielementti esittää sulavaa jäätikköä, joka valui vetenä pullon takaosassa kuvattuun maanalaiseen kanjoniin. Pullomme edustaa visualisoitua suomalaista tarinankerrontaa, jonka Pentawards-palkinto todistaa toimivan myös kansainvälisesti”, iloitsee Vellamo-pullon toinen suunnittelijaAki Vänni ja jatkaa: ”Premium-vetemme nimi tulee Kalevalasta, jossa Vellamo on hyvä ja arvostettu veden emäntä.”

Vuonna 2017 tapahtuneen omistajavaihdoksen myötä uudelleenlanseerattu Vellamo pyrkii saavuttamaan paikan kansainvälisten pullovesimarkkinoiden kärkiluokasta. Heinolalaisen Ala-Räävelin järven alla sijaitseva Vellamon luonnollinen mineraalivesiesiintymä on laadukkuudessaan ainutlaatuinen koko maailmassa. Esiintymän pienen koon vuoksi Vellamon veden saatavuus on rajoitettua, joten sen palkittu pakkaus viestii myös suomalaisveden eksklusiivisuudesta.

"Koska Vellamon laatu ja maku ovat ainutlaatuisia, haluamme tuoda sen laatua arvostavien kuluttajien huulille. Vellamo on päässyt tarjolle jo esimerkiksi F1-kisoihin ja seuraavana kohteena ovatkin laatua arvostavat pohjois-amerikkalaiset. Siinä tavoitteessa nyt saavuttavamamme arvostus auttaa varmasti”, uskoo toisena suunnittelijana toiminut Markus Heinonen.

Vuonna 2007 perustettu Pentawards tunnetaan maailman arvostetuimpana pakkausmuotoilukilpailuna. Kaikille avoimen kilpailun tehtävänä on korostaa käyttötuotteiden pakkaussuunnittelun arvostusta. Vuotuisen muotoilukilpailun tuomaristo koostu 12 arvostetusta kansainvälisestä pakkaussuunnittelijasta, jotka valitsevat voittajat paitsi luovien ratkaisujen, myös tuotteen kaupallisen potentiaalin perusteella. Tänä vuonna kilpailuun ilmoitettiin yli 2300 työtä, 64 maasta.

Vellamon päämarkkina on tällä hetkellä Pohjois-Amerikka ja kotimaista luonnollista kivennäisvettä on Suomessa saatavilla rajoitetusti. Nyt palkitun Vellamo Still PET-pullon jakeluverkosto tulee syksyn aikana laajentumaan myös Suomessa ja design-vedelle esitellään loppuvuodesta huomiota herättävän tyylikäs lasipullo.