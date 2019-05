Kansainvälinen plastiikkakirurgian konferenssi tuo Helsinkiin lähes 500 plastiikkakirurgia

Helsingissä pidetään 22.–25.5.2019 kansainvälinen plastiikkakirurgian EURAPS (European Association of Plastic Surgeons) konferenssi. Plastiikkakirurgian huipputapaamisen odotetaan tuovan Helsinkiin lähes 500 eurooppalaista plastiikkakirurgia. Esillä on sekä korjaavan että esteettisen plastiikkakirurgian saavutuksia.

Kyseessä on kahden kokouksen yhdistelmä, josta pääkokous European Association of Plastic Surgeons pidetään Finlandia-talolla 23.– 25.5.2019.

– Konferenssin ohjelmassa eniten esityksiä on rintasyövän jälkikorjauksista ja rintarekonstruktioista omakudossiirteitä käyttäen, kertoo järjestäjänä toimiva plastiikkakirurgian osastonylilääkäri Sinikka Suominen HUSista.

EURAPS avajaisseremoniassa torstaina 23.5. juhlapuheen ”Clinician of the year” pitää professori Sirpa Asko-Seljavaara, joka on myös yksi yhdistyksen perustajajäsenistä.

Rasvansiirron mahdollisuudet mullistavat plastiikkakirurgiaa

Konferenssin tärkein paneeli on tänä vuonna rasvansiirron mahdollisuuksista otsikolla: ”Onko rasvasiirre uusi kudoksia uudistava ihmeaine?” Rasvansiirto on viime vuosina mullistanut korjaavan kirurgian. Kevyttä painetta käyttäen voidaan imeä rasvaa pienten pistoreikien kautta ja rasva säilyy elinkelpoisena, kun se siirretään erittäin pieninä pisaroina ohuisiin käytäviin. Paikasta riippuen määrä voi vaihdella muutamasta millilitrasta jopa puoleen litraan. Rasvasolut ja niiden mukana siirtyvät kantasolut ja kasvutekijät tuovat paitsi volyymiä, myös parantavat kudosvauriota, arpea ja esimerkiksi sädehoidon aiheuttamaa vauriota.

– Rasvansiirtoa käytetään paljon myös esteettisessä plastiikkakirurgiassa korjaamaan ikääntymisen aiheuttamia muutoksia, Suominen sanoo.

Puhujina paneelissa ovat mm. Dr. Ramon Lull (Majorca, Espanja), joka puhuu rasvansiirrosta kasvojen ikääntymisvaurioiden uudistamisessa. Dr. Kim Bong-Sung Zurichistä taas puhuu rasvansiirron hyödystä hankalien kroonisten haavojen hoidossa. Dr. Daniel de Veccio (USA) kertoo lehdistöäkin kuohuttaneesta pakaroiden rasvansiirrosta ja sen jopa kuolemaan johtaneista komplikaatioista. Dr. Sylvie Abraham Pariisista puhuu rasvansiirrosta intiimialueen kirurgiassa.

AAPS (American Association of Plastic Surgeons) on sisaryhdistys, jonka Dr. W.P.Andrew Lee Dallasista esittää Amerikan yhdistyksen parhaaksi valitun esityksen: Johns Hopkinsin yliopiston kokemukset käsien siirtoon liittyvistä ongelmista.

Plastiikkakirurgiasta apua migreeniin?

Myös uusi maailmalla nopeasti innostusta herättänyt aihe on migreenikirurgia, josta on neljä kiinnostavaa esitystä. Kulmakarvojen tai otsan kohotusleikkauksen yhteydessä voidaan tehdä hermovapautuksia sekä otsan että takaraivon alueella.

Konferenssissa käsitellään myös laajalti kasvojen luisten epämuodostumien ja huuli-suulakihalkioiden hoitoa sekä ihosyöpien ja vaikeiden alaraajavammojen hoitoa.

Ajankohtaisia aiheita ovat myös imunesteturvotuksen eli lymfödeeman hoito, josta on useita esityksiä imusolmukkeiden siirrosta ja imuteiden ohitusleikkauksista.

Suomalainen plastiikkakirurgia hyvin edustettuna

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Pauliina Hartiala TYKS:stä pitää esityksen suomalaisesta innovaatiosta: professori Kari Alitalon alun perin kehittämää imuteiden kasvutekijähoitoa on yhdistetty Helsingin,Turun ja Tampereen yhteisessä monikeskustutkimuksessa imusolmukesiirtoon. Kyseessä on geenimanipulaatiotutkimus käyttäen heikennettyä flunssavirusta.

EURAPS on alan arvostetuin kokous, johon vain noin viidesosa tarjotuista esityksistä hyväksytään. Kyseessä on alan 30. juhlakokous. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään vain ansioituneita yli 5 vuotta toimineita erikoislääkäreitä. Yhdistyksen presidenttinä toimii saksalainen Dr. Norbert Pallua, joka on toiminut myös Euroopan esteettisen kirurgian yhdistyksen puheenjohtajana.

Yhdistyksessä on jäseniä 18 eri maasta, suomalaisia jäseniä on 7. Konferenssiin saavat kuitenkin osallistua kaikki erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit. Suomessa plastiikkakirurgia on kansainvälisesti korkeatasoista, ja suomalaisia plastiikkakirurgeja on ilmoittautunut mukaan 68. Näyttelyalueella on myös Suomen plastiikkakirurgian historiaa esittelevä näyttely.

Pääkokouksen vastuullisena järjestäjänä toimii plastiikkakirurgian osastonylilääkäri Sinikka Suominen HUSista. Sen alla 22.– 23.5. kokoontuu plastiikkakirurgiseen perustutkimukseen keskittyvä ERC eli Euraps Research Council, jota organisoivat plastiikkakirurgian erikoislääkärit Virve Koljonen ja Susanna Kauhanen HUSista.

Lisätietoja:

Plastiikkakirurgian osastonylilääkäri Sinikka Suominen, p. 050 4271825, s-posti: sinikka.suominen@hus.fi HUS Tukielin- ja plastiikkakirurgia

www.euraps.org

https://research-council.euraps.org/