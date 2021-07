Kansainvälinen pyöräilyreitti Eurovelo 10 on opastettu välillä Turku-Kirkkonummi

Jaa

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ovat kevään aikana yhdessä kuntien kanssa toteuttaneet EuroVelo 10 -opastuksen Kirkkonummen ja Kaarinan välille. Kaarinan ja Turun välinen opastus toteutettiin jo kesällä 2020. EuroVelo 10 Helsinki – Turku on osa Itämeren ympäri kulkevaa kansainvälistä pyörämatkailureittiä. ELY-keskusten lisäksi hankkeessa ovat olleet mukana Kirkkonummen, Siuntion, Inkoon, Raaseporin, Salon, Paimion ja Kaarinan kunnat.

Helsinki - Turku välin opastus täydentyy tulevina vuosina Helsingin ja Espoon kaupunkien omien pyöräilyopastusten myötä. EuroVelo 10 -reitti kulkee Suomessa Vaalimaalta Tornioon rannikkoa myötäillen. Helsinki – Vaalimaa osuuden opastesuunnittelu on juuri valmistunut, ja parhaillaan suunnittelun alla on väli Turku - Vaasa. Näiden osuuksien opastuksen toteutuksen ajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Turku - Kirkkonummi välinen reitti kulkee enimmäkseen alemmalla maantieverkolla. Reitti kulkee myös katuverkkoa pitkin kuntien keskustoissa sekä lyhyitä osuuksia yksityistieverkolla. Reitti on pyritty viemään viihtyisien teiden ja katujen kautta, joilla paikalliset nähtävyydet ja tärkeät pysähdyspaikat ovat saavutettavissa. Nyt opastettu reitti on kokonaisuudessaan yli 200 km pitkä. Maantie- ja yksityistieosuuksilla reittiä pyöräillään pääasiassa tien pientareella. Reitillä on myös tieosuuksia, joissa on erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Tällaisia tieosuuksia reitin varrella on enimmäkseen kuntien keskustoissa ja taajamissa.

Opastus auttaa osaltaan noususuhdanteessa olevaa pyörämatkailua ja tuo samalla esille eri kulkumuotojen liikennöintitarvetta maantieliikenteessä.

EuroVelo -projektin avulla kehitetään Euroopan laajuista pyöräilyreittiverkostoa. Reittejä voi käyttää kaukoretkeilyyn, mutta lisäksi tavoitteena on kannustaa paikalliseen arkiliikkumiseen pyöräillen. Reitteihin sisällytetään olemassa olevia pyöräteitä ja reittejä ja niitä pyritään yhdistämään toisiinsa. EuroVelo -reittejä on yhteensä 12, mutta niiden valmiusaste vaihtelee paljon. Kansainvälisiä reittejä kehitetään paikallisten ja valtiollisten toimijoiden toimesta. Suomen EuroVelo-reitistön virallisena koordinoijana toimii vuonna 2020 perustettu Pyörämatkailukeskus.

Lisää tietoa EuroVelo -pyöräilyreiteistä ja niiden linjauksista löytyy EuroVelon kansainvälisiltä verkkosivuilta: https://en.eurovelo.com/ev10.

Lisäksi reitit on koottu kartalle matkailijoita varten: https://eurovelo.travelmap.net/

On mahdollista, että viimeisimpiä muutoksia EuroVelo 10 Kaarina-Kirkkonummi opastuksiin ei ole vielä päivitetty kansainvälisille EuroVelon sivustoille.