Kansainvälinen ruoka- ja ravintola-alan huippuseminaari Sauce Forum Suomeen

Ruoka-alan Slushiksi kutsuttu Sauce Forum rantautuu Suomeen. 1.-3. syyskuuta Helsingissä järjestettävä kansainvälinen ruoka- ja ravintola-alan huippuseminaari on tarkoitettu alan ammattilaisille ja intohimoisille harrastajille.

Vuonna 2015 perustettu Sauce Forum on aiemmin järjestetty Virossa, jossa tapahtuma on kasvattanut vahvaa suosiota korkealaatuisena foorumina, jonne ovat kokoontuneet ruoan tulevaisuudesta kiinnostuneet ruoka- ja ravintola-alan ammattilaiset sekä suunnannäyttäjät kovatasoisten puhujien innoittamina.

“Ruoka on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan”

Sauce Forum haluaa jakaa toimialan kansainvälisten mielipidejohtajien sisäistä tietoa paikallisille ammattilaisille keskusteluiden, verkostoitumisen ja paneeleiden kautta. Tavoitteena on ymmärtää alan globaaleja muutoksia ja trendejä, inspiroitua ja valmistautua tulevaisuuteen.

“Ruoka on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Maailman väkiluvun ylittäessä jo 7,5 miljardia, ruoasta on tullut yksi maailman tärkeimmistä taloustekijöistä ja teknologiasta muutoksen suurin mahdollistaja. Kasvava osa kaupunkilaisten ruokabudjeteista käytetään ulkona syömiseen, mikä tekee keittiömestareista ja ravintolakokeista ruoan tulevaisuuden suuria vaikuttajia. Heidän päätöksensä vaikuttavat valtavasti meihin kaikkiin - niin terveyteen, talouteen kuin maailman ekologiseen kestävyyteen. Vaikka toimitaan lokaalisti, on äärimmäisen tärkeää, että ravintola-ammattilaiset ovat tietoisia ruokamaailman globaalista kehityksestä ja ymmärtävät omien valintojensa vaikutuksen suuremmassa mittakaavassa”, sanoo Pauliina Pirkola, Sauce Forumin perustaja.

“Sauce on ruoka- ja ravintola-alan Slush”



Myös Sauce Forumin pääkumppanille Royal Ravintoloille on tärkeää seurata tarkasti ravintolamaailman globaaleita suuntauksia ja olla mukana kehittämässä ravintola-alaa Suomessa.

“Sauce on ruoka- ja ravintola-alan “Slush” ja on mahtavaa saada tapahtuma Helsinkiin. Näen, että tällä tapahtumalla viemme taas maamme ravintola-alaa eteenpäin kohti eurooppalaista huippua”, iloitsee Royal Ravintoloiden toimitusjohtaja Aku Vikström.

“Helsingistä on jo tullut suosittu ruokamatkailukohde ja on tärkeätä, että täällä käydään myös laadukasta ruokakeskustelua”, Vikström jatkaa.

Teemana “Power of Food”

Sauce Forumin teemana on tänä vuonna “Power of Food” ja aihetta käsitellään eri näkökulmista puheissa ja paneelikeskusteluissa. Ruoan tulevaisuutta ja valtaa globaalissa taloudessa pohditaan esimerkiksi teknologian, raaka-aineiden ja trendien kautta. Vahvassa roolissa ovat myös kuluttajakäyttäytyminen ja kokemuksellisuus. Kumppaneina Sauce Forumissa toimivat Royal Ravintolat, Fredman Group, E. Ahlström Oy, Vaasan Oy ja Arctic Blue Gin. Eri kategorioiden puhujat ja päivän tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Tapahtumapaikkoina toimivat suomalaisen gastronomian kärkiravintola Palace, Suomen suurin pursiseura NJK ja historiallinen Vanha ylioppilastalo. Tapahtuman avauspäivänä lauantaina 1.9. on ainutlaatuinen mahdollisuus illastaa ravintola Palacessa maailman parhaan ravintolan titteliä kantavan Eleven Madison Parkin keittiömestarin Dmitri Mägin vieraana. Sunnuntai on varattu rennolle Meet & Greet -tapahtumalle NJK:lla, jossa tullaan näkemään myös vierailevia huippukokkeja. Maanantaina Sauce Forum -seminaari valtaa Vanhan Ylioppilastalon. Lisäksi tulossa on mahdollisesti muita oheistapahtumia ympäri Helsinkiä esimerkiksi erilaisten illallisten muodossa.





