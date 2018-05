Kansainvälinen tutkimus: suomalaiset turvaavat lemmikkejään enemmän kuin lapsiaan

Yepzon Oy kehittää helppokäyttöisiä mobiilipohjaisia paikannuspalveluita. Vuonna 2013 toimintansa aloittanut yhtiö työllistää suoraan 8 työntekijää ja noin 20 tuotekehittäjää alihankkijayrityksissä. Yepzonin globaali, mutta pääosin suomalainen omistus jakautuu eri aloilla vaikuttaville yksityissijoittajille. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Tampereella. Lontooseen rekisteröity Yepzon Ltd. on Yepzon Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Yhdysvaltojen Nevadaan rekisteröity Yepzon Inc. on yhteisyritys Global Expansion Solutionsin kanssa. Yepzon Enterprises India Pvt. Ltd on Yepzon Oy:n hallinnoima osakkuusyhtiö Intian Delhissä yhteisomistuksessa VVDN Technologiesin kanssa. www.yepzon.com