Kansainvälinen Ystävä Cara McCarty: Suomalainen muotoilu on tehty ihmiseltä ihmiselle

Amerikan arvostetuimman designmuseon Cooper Hewitt Smithsonian Designmuseumin pääkuraattori Cara McCarty on Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2018. Suomalaisen muotoilun suuri ystävä McCarty valitsee Habitaren kiinnostavimmat sisällöt ja pitää keynote-puheen keskiviikkona 12.9.2018. Habitare on avoinna Messukeskuksessa Helsingissä 12.−16.9.2018.

New Yorkissa sijaitseva Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum on USA:n ainoa museo, joka on keskittynyt vain muotoiluun ja muotoilun kysymyksiin. Cooper Hewittin kokoelmissa on yli 210 000 designesinettä 30 vuosisadalta. Kuraattori vastaa museon ohjelmasta ja rakentaa museon kokoelmaa.

- Innovatiivisuus on yksi tärkeimpiä kriteerejä, kun valitsemme tuotteita museon kokoelmiin. Kysymme aina, millä tavoin jokin on uutta ja miten tämä eroaa siitä, mitä aikaisemmin on nähty tai tehty, McCarty kuvailee.

Messut kuin viininmaistelua

Cara McCarty valitsee Habitaren näytteilleasettajien valikoimista kiinnostavimmat tuotteet, palvelut ja ilmiöt.

- Näyttelyiden ja museoiden tapaan messut tarjoavat mahdollisuuden tuoda yhteen uudenlaista ajattelua ja eri aloja. Viinin- tai kahvinmaistelun tapaan messuilla voi tehdä vertailuja ja havaita trendejä ja nyansseja, Cara McCarty vertaa.

- Esimerkiksi valaistuksessa tapahtuu valtavasti koko ajan. Koska Suomessa valolla on suuri merkitys, toivoisin Habitaressa näkeväni valaistusinnovaatioita.

Kiinnostava yhteiskunnallinen muotoilu

Suomalaisen muotoilun, erityisesti tekstiilien, lasimuotoilun ja Alvar Aallon, faniksi tunnustautuva Cara McCarty ei katso muotoilua vain esinetasolla, vaan on erityisen kiinnostunut yhteiskunnallisesti vaikuttavasta muotoilusta.

- Suomalainen design on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön ja kaikkien saataville ja on esteettisesti houkuttelevaa. Asiakaspalvelu on tärkeä kulttuurinen tekijä. Haluaisin Habitaren puheenvuorossani laajentaa näitä teemoja. Esimerkiksi sairaala on esimerkki yhteiskunnallisesti vaikuttavasta muotoilusta. Kaikki lähtee asiakaskokemuksesta: potilaan, potilaan perheen, lääkärin, tutkijan… Muotoilussa pitää pystyä optimoimaan kaikkien erilainen käyttäjäkokemus ja tarve.

Cara McCarty antaa toisenkin, yllättävän esimerkin omasta mielestään onnistuneesta käyttäjälähtöisestä muotoilusta:

- Tiedän, että suomalaiset ovat innokasta jääkiekkokansaa. Teidän jääkiekkojoukkueenne promoaa aktiivisesti suomalaista muotoilua ja Helsinkiä muotoilukaupunkina. Urheilu ja kulttuuri - rakastan niitä!

Juuret suomalaisessa muotoilussa

Suomalainen muotoilu on tehnyt vaikutuksen Cara McCartyyn jo 12-vuotiaana, jolloin hän ompeli omia vaatteita Marimekon kankaista. Suomessa hän kävi ensimmäisen kerran nuorena opiskelijana.

- Suomalaisessa designissa on jatkumoa, se ei tarvitse radikaaleja muutoksia ollakseen tuoretta tai erilaista. Suomalainen muotoilu on tehty ihmisiä varten ja se on rehellistä ja käytännönläheistä, McCarty sanoo.

- Suomalaisen muotoilun jättiläiset - Aalto, Wirkkala, Armi Ratia, Fiskars ja Iittalan lasitehtaan muotoilijat - ovat muovanneet ja muokkaavat edelleen monella tapaa keräilyäni, ajatustani muotoilusta, rooliani kuraattorina ja jopa koko uraani. Kuraattorina usein mietin, mikä tekee näistä tuotteista relevantteja edelleen ja hämmästelen, missä muussa maassa on tehty 50-60 vuotta sitten muotoilua, joka myy tänä päivänä edelleen eikä ole vanhentunut yhtään!

Cara McCarty

Cara McCarty on Cooper Hewitt Smithsonian Design Museumin pääkuraattori, joka vastaa museon taiteellisesta linjasta ja johtaa näyttelyiden suunnittelua. Hänellä oli johtava rooli vuonna 2014 tehdyssä Cooper Hewitt -museon remontissa, jossa museo päivitettiin 2000-luvun tarpeisiin aina yleissuunnitelmasta immersiivisten tilojen ja osallistavien kävijäkokemusten luomiseen.

McCarty on aiemmin toiminut kuraattorina eri taidemuseoissa, kuten the Saint Louis Art Museum ja The Museum of Modern Art. Hän on vastuussa lukuisista näyttelyistä ja niihin liittyvistä julkaisuista, kuten Tools: Extending Our Reach (Cooper Hewitt 2014), Masks: Faces of Culture (Harry N. Abrams Inc. 1999) ja Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles (Harry N. Abrams Inc. 1998). Hänellä on tutkinto arkkitehtuurin historiasta ja itäaasialaisesta taiteesta Stanfordin yliopistosta, ja hän oli Loeb Fellow -stipendiaattina Harvard Graduate School of Designissa.

Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum

Cooper Hewitt on Yhdysvaltojen ainoa vain muotoiluun keskittynyt museo. Vuonna 1897 perustetulla museolla on hallussaan yksi maailman monipuolisimmista ja laajimmista muotoilukokoelmista. Museorakennuksena toimii remontoitu ja restauroitu Carnegie Mansion, jolle on myönnetty hopeinen LEED-ympäristösertifikaatti. Cooper Hewitt -museo tarjoaa kävijöille monenlaisia vuorovaikutteisia osallistumismahdollisuuksia, kuten esineiden keräilyn ja tallentamisen näyttelytiloista erityisen interaktiivisen kynän avulla. Kokoelmiin voi tutustua digitaalisesti teräväpiirtokosketusnäytöillä varustetuilta pöydiltä, omia muotoiluideoita voi piirtää ja heijastaa näkyviin immersiohuoneessa ja muotoiluongelmia ratkoa prosessilaboratorioissa. www.cooperhewitt.org



Lisätietoja ja Cara McCartyn haastattelupyynnöt:

Habitare, tiedottaja Johanna Suni p. 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 12.9.–16.9.2018. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren Kansainvälinen Ystävä on Cooper Hewitt -museon kuraattori Cara McCarty.