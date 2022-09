Kansainvälisen Ystävän Joseph Griman valinnat Habitaresta

Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2022, arkkitehti, kuraattori, tutkija ja toimittaja Joseph Grima valitsi Habitaren tarjonnasta kiinnostavimmat tuotteet ja ilmiöt. Habitare on käynnissä Helsingin Messukeskuksessa 7.–11.9.2022

- On suuri kunnia ja etuoikeus toimia Habitaren Kansainvälisenä Ystävänä. Kaikki tapahtumassa mukana olevat suunnittelijat ja tapahtuman upea tunnelma ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen, toteaa Grima.

PARAS OSASTO: Avotakka (6b50)

- Olen taustaltani arkkitehti ja arvostan tapaa, jolla osastoa on lähdetty toteuttamaan. Osasto muistuttaa samaan aikaan sekä pientä rakennusta että vaikuttavaa maisemaa. Suunnittelussa on käytetty mielukuvitusta. Arvostan kovasti pelkistettyjä ja yksinkertaisia materiaaleja, joita on hyödynnetty rakenteissa. Ilmapiiri osastolla on lämmin, ja siitähän arkkitehtuurissakin on oikeastaan kyse: miellyttävien paikkojen luomisesta, joissa ihmiset voivat tavata toisiaan ja olla yhdessä.

TUOTE: Woodio Toilet (6e60)

- Kyseessä on kerrassaan nerokas tuote, jollaista en ole nähnyt aiemmin! Woodio tekee wc-istuimia puukomposiitista. Tuote on kiehtova sekä materiaalien, taustafilosofian että esteettisyyden osalta. Yleensä kaikki kylpyhuoneet muistuttavat toisiaan, joten on virkistävää tutustua kokonaan uudenlaiseen lähestymistapaan.

MATERIAALI: Mänty (Vaarni 6a50, Tapio Anttila x Lucia 6h50)

- Mänty materiaalina näkyy selkeästi Habitaressa useilla osastoilla. Useat suunnittelijat toteavatkin tapahtumassa, että mänty on tullut takaisin tauon jälkeen. Etelä-eurooppalaiselle mänty kuulostaa suorastaan skandinaaviselta kliseeltä, joten oli kiinnostavaa huomata männyn uusi paluu.

KONSEPTI: Tokyo Saikai / Nuppu (6b18)

- Nuppu-astiasto on suunniteltu erityisesti lapsille, mikä itsessään on mielestäni hieno juttu: liian usein suunnittelijat unohtavat lasten tarpeet. Lapsilla on kokonaan oma maailmansa, jota usein lähestytään värikkäillä muovisilla tuotteilla. Nuppu ottaa päinvastaisen lähestymistavan laadukkaasti suunnitelluilla ja tuotetuilla astioillaan. Konsepti on kokonaisuutena tarkkaan mietitty ja kaunis.

ILMIÖ: Habitare

- Haluan nostaa esille Habitare-messut ilmiönä ja samalla antaa ulkopuolista perspektiiviä tapahtumasta. Järjestävät ovat ottaneet minut lämpimästi ja nöyrästi vastaan messuille. Minusta on erityisen hienoa, että Habitareen ovat tervetulleita alan ammattilaisten lisäksi myös kaikki sisustuksesta ja designista kiinnostuneet. Se onkin minusta Habitaren suurin vahvuus: kansainvälisistä tapahtumista puuttuu se tunnelma, joka Habitaressa on. Usein kansainväliset design-tapahtumat ovat valtavan suuria, jolloin kävijällä ei ole mitenkään mahdollisuutta tutustua koko tarjontaan. Habitare on helposti lähestyttävä, jolloin ihmisiin tuotteiden ja suunnitelmien takana on helppo tutustua. Tarvitsemme lisää Habitareja ympäri maailman!

TULOSSA: Mifuko (5m5)

- Kyseessä on hieno yritys, joka tekee sosiaalisesti vastuullista ja tärkeää työtä rakentamalla siltaa pohjoisen ja eteläisen maailman välillä - tekemättä kuitenkaan kompromisseja materiaalien tai suunnittelun laadussa. Mifuko työllistää 1700 naista Keniassa. Yrityksen toiminnassa korostuvat yksinkertaiset ideat ja nerokkaat toteutetukset, mistä useat kansainväliset yritykset voisivat ottaa oppia.

Joseph Grima

Joseph Grima on arkkitehti, kuraattori, tutkija ja toimittaja, joka asuu ja työskentelee Milanossa ja Eindhovenissa. Hän on Design Academy Eindhoven -korkeakoulun luova johtaja sekä Milanon triennaalin muotoilun pääkuraattori. Hän on myös muotoilun, teknologian, kriittisen teorian ja kaupunkisuunnittelun leikkauspisteessä toimivan arkkitehtuuri- ja tutkimustoimisto Space Caviarin perustaja ja osakas. Toimisto tuottaa arkkitehtuuria, julkaisuja, näyttelyitä ja elokuvia, joita on esitelty muun muassa Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa, Vitra Design Museumissa, Victoria and Albert Museumissa, Metropolitan Museum of Artissa ja Barbicanissa.

Grima työskenteli aiemmin arkkitehtuuri- ja muotoilulehti Domuksen päätoimittajana ja New Yorkissa sijaitsevan itsenäisen Storefront for Art and Architecture -gallerian johtajana. Vuonna 2014 hänet nimitettiin ensimmäisen Chicago Architecture Biennialin – Pohjois-Amerikan historian suurimman nykyarkkitehtuurinäyttelyn – toiseksi pääkuraattoriksi. Vuonna 2012 hän toimi ensimmäisen Istanbul Design Biennial -tapahtuman toisena johtajana. Hän on myös Materan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2019 -hankkeen taiteellinen johtaja.

Grima on työskennellyt laaja-alaisesti opettajana ja luennoitsijana yliopistoissa Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa, mm. Moskovassa sijaitsevassa Strelka-instituutissa (Strelka Institute of Media, Architecture and Design) Rem Koolhaasin alaisuudessa. Hän on toiminut lukuisten kansainvälisten tapahtumien tuomaristoissa, kuten vuoden 2010 Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa, jonka johtajana toimi Kazuyo Sejima.

Habitare

Suomen suurin huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 7.–11.9.2022. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamiseen sekä kodin ja tilojen toiminnallisuuteen ja visuaalisuuteen. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren kansainvälinen ystävä on tänä vuonna Joseph Grima. | www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2022

