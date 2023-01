KANSAINVÄLISESTI PALKITTU MUUMILAAKSO SAA NELJÄNNEN TUOTANTOKAUDEN, VIAPLAY MUKAAN OSATUOTTAJAKSI

Matkaa Muumilaakson maagiseen maailmaan, idylliseen paikkaan, jossa Muumit elävät sopusoinnussa luonnon kanssa. Neljännen tuotantokauden 13 uutta jaksoa ovat täynnä odottamattomia, vaarallisia ja hauskoja seikkailuja, joista jokainen saa inspiraationsa ympäristöstä ja sen huolehtimisen tärkeydestä. Ympäristötietoisuus on tarinoiden keskiössä.

Neljäs kausi huipentuu jännittävällä tavalla, kun kaunis Muumilaakso kohtaa tähän mennessä suurimman uhkansa – alkuperäisten Muumi-kirjojen kuuluisimman tarinan innoittamana komeetta kiihtyy Muumilaaksoa kohti, eikä kukaan tiedä mitä tehdä. Vain rakastettujen Muumien kiltteys, hyväksyntä ja ainutlaatuinen huumorintaju voivat pelastaa päivän.

Marika Makaroff, Gutsy Animationsin luova johtaja ja Muumilaakso-sarjan vastaava tuottaja: ”Luovina ihmisinä me haluamme kertoa tarinoita, jotka voivat inspiroida ja luoda toivoa – juuri tähän pyrimme Muumilaakson kautta. Sarja jatkaa Toven työtä rohkaisemalla arvoja, kuten luonnon kunnioittamista, kiltteyttä ja hyväksyntää kaikenikäisten yleisöjen keskuudessa. Olemme erittäin kiitollisia, että meillä on mahdollisuus jatkaa neljännelle kaudelle. Pitkäaikaisten kumppaneidemme Skyn ​​ja Ylen rinnalle on mahtavaa toivottaa tervetulleeksi Viaplay Group, joka liittyy Muumilaakson seuraavalle kansainväliselle menestyksekkäälle matkalle!”

Tove Janssonin tarinoihin perustuvaa Muumilaakso-sarjaa on nähty Ylen kanavilla jo kolme tuotantokautta ja yhteensä 39 jaksoa. Muumilaakson ensimmäinen tuotantokausi valmistui vuonna 2019. Toinen kausi julkaistiin 2020 ja kolmas 2022.

Sarja on katsottavissa Yle Areenassa suomeksi (Muumilaakso), ruotsiksi (Mumindalen) sekä pohjoissaameksi (Mumenvággi).

Muumilaakso on myyty tähän mennessä yli 60 maahan, mukaan lukien Suomi (Yle), Iso-Britannia (Sky), Japani (NHK) ja Saksa (ZDF). Sarja palkittiin "Audience Episodic Award 2022" -palkinnolla New Yorkin kansainvälisillä lasten elokuvafestivaaleilla (New York International Children’s Film Festival), ja se oli myös ehdolla British Animation Awards 2022 -palkinnon saajaksi. Lisäksi Muumilaakson kolmannelle kaudelle myönnettiin Albert-sertifikaatti tunnustuksena Gutsy Animationsin kestävänkehityksen mukaisesta tuotantoprosessista.







Lisätietoja:

Alisha Hasan

Markkinointipäällikkö

alisha.hasan@gutsy.fi

Gutsy Animations

Vuonna 2016 perustettu suomalais-brittiläinen tuotantoyhtiö Gutsy Animations uskoo, että maailma tarvitsee lempeää, viisasta, merkityksellistä ja gutsya sisältöä globaaleille yleisöille. Yrityksen on perustanut palkittu suomalainen tuottaja, Marika Makaroff, joka on nykyään luova johtaja. Yhtiön toimitusjohtajana toimii innovatiivinen yritysjohtaja ja kestävän kehityksen asiantuntija Harri Roto.

Gutsy Animationsin sisällön takana toimivat monipuoliset ja monikulttuuriset luovat tiimit, jotka sijaitsevat Helsingissä ja Bristolissa, Iso-Britanniassa. Yritys valitsee kansainvälisille markkinoille kohdennetut hankkeensa yrityksensä arvojen, kuten hyväksyntä, tasa-arvo, rauha ja luonnon kunnioittaminen, perusteella.

Gutsy Animations -tuotantoyhtiön Emmy®-ehdokkuuden saanutta lippulaivatuotantoa, ”Muumilaakso”, on myyty yli 60 maahan. Kolmas tuotantokausi palkittiin Albert-sertifikaatilla tunnustuksena kestävästä tuotantoprosessistaan. Sarja on voittanut myös Audience Episodic Award -palkinnon New Yorkin kansainvälisillä lastenelokuvafestivaaleilla vuonna 2022 muiden merkittävien saavutusten lisäksi.

Vuonna 2021 yritykseen sijoitti Rovio Entertainment, joka on yksi maailman menestyneimmistä suomalaisista mobiilipeliyhtiöistä. Gutsy Animations saavutti viidennen sijan Deloitte Technology Fast 50 -listalla vuonna 2021, joka listaa Suomen nopeimmin kasvavia teknologiayrityksiä.

Yhtiö laajentaa parhaillaan tarjontaansa ensimmäisellä aikuisille suunnatulla draamasarjallaan, "Beyond Nature", yhdessä 2D-animoidun "Monstrous!"-lastensarjan kanssa. Molemmissa painotetaan voimakkaasti luontoa ja rohkeita naishahmoja Gutsyn ydineetoksen mukaisesti: See good. Be gutsy.

Lisätietoja: www.gutsy.fi







About Viaplay Group

Viaplay Group AB (publ) is the international entertainment provider. Our Viaplay streaming service is available direct-to-consumer in every Nordic and Baltic country, Poland, the Netherlands and the UK, and we are expanding rapidly by launching in the US and Canada in 2023. Every day, millions of customers enjoy our unique entertainment offering, including acclaimed Viaplay Series, Films and more, and an unrivalled line-up of premium live sports. In addition, our innovative Viaplay Select branded content concept makes Viaplay’s compelling storytelling available to partners around the world. From streaming to TV channels, radio stations and production companies, our purpose is to tell stories, touch lives and expand worlds. Viaplay Group is listed on Nasdaq Stockholm (‘VPLAY B’).

About Sky Kids

The Sky Kids package is currently home to over 10,000 episodes of award-winning kids’ content on demand and a variety of linear partner channels such as Nick Jr., Cartoon Network and Nickelodeon

A new Sky Kids linear channel (EPG 609 Sky) will be added to the package from February 2023, available at no extra cost for existing Sky Kids customers, offering a raft of new Sky original content and franchise favourites to inspire and entertain kids (age 1-7). Baby TV, currently in slot EPG 609, will move to EPG 696 The scheduled programming has been built around blocks of the busy day to help parents juggle their children’s routines

All Sky Kids content is available to watch in safe, child-friendly environments. Through the Sky Kids app which offers content on demand, available to all Sky customers with the Sky Kids package, parents can create personalised age profiles for their children, alongside a ‘sleep mode’ to moderate screen time, while they watch content on the go.

The Sky Kids package is available for just £6 a month, for Sky customers with Sky’s signature pack. Members of streaming service NOW can also enjoy Sky Kids with its £9.99 Entertainment Membership.

About Moomin Characters

Moomin Characters Oy Ltd is the official copyright holder of all the Moomin characters. All characters from Moominvalley are trademark registered worldwide. The Moomins are central characters in a series of books and comic strips written by Finnish-Swedish writer and artist Tove Jansson between 1945 and 1980. They are one of Finland’s biggest exports and have a global fan base.

The company was founded in the 1950s by Tove Jansson (1914-2001) and her brother Lars Jansson to manage the Moomin copyright and is still run by family members. Rights and Brands is the worldwide licensing agent of the company.

Find out more about Tove Jansson and the Moomins here:

www.moomin.com

www.tovejansson.com