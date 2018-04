Kansainvälisesti palkittua suomalaista valokuvataidetta Finlandia-talossa

Jaa

Pohjolan maagiset maisemat pysäyttää näkemään luonnon yksityiskohtien taianomaisuuden. Finlandia-talon Galleria Verandassa on esillä 11.5.2018 asti valokuvaaja Kirsi MacKenzien Pohjolan maagiset maisemat -näyttely. Unenomaisissa maisemakuvissa katseen kohteeksi nostetaan luonnon kiehtovat muodot. Torstaina taiteilija järjestää kuvaesityksen Café Verandassa. Suurin osa näyttelykuvista on saavuttanut kansainvälistä menestystä. Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi Finlandia-talossa on jatkuvasti esillä runsaasti taideteoksia HAM Helsingin taidemuseolta. Esillä olevan taiteen määrä on triplattu viime vuosien aikana.

– Finlandia-talon Galleria Verandassa on jatkuvasti esillä vaihtuvia näyttelyitä, joihin on vapaa pääsy. Näyttelyt vaihtuvat noin 1,5 kuukauden välein. Niiden aiheet linkittyvät talon muuhun toimintaan sekä muihin ajankohtaisiin ilmiöihin, kertoo Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen. Monissa kansainvälisissä kilpailuissa palkittu Kirsi MacKenzie tunnetaan unenomaisten maisemakuviensa vahvasta muotokielestä. Luova assosiointi on isossa roolissa kuvien vastaanotossa. Kun kuvaan liittyy tarina, siitä tulee puhutteleva. Kuvissa nähdään luonnon kiehtovia yksityiskohtia turkoosin jään mielikuvituksellisista muodoista aina hiekan ja veden muovaamaan esihistorialliseen lentoliskoon. MacKenzie on viimeiset vuodet keskittynyt kuvaamaan pohjoismaisia maisemia Jyllannin dyyneiltä Grönlannin jäätiköille, Skånen pyökkimetsistä Lofoottien vuonoille ja Kolin kansallismaisemasta Islannin laavakentille. Näyttelykuvissa ovat edustettuina Islanti, Norja ja Ruotsi.Kuvista neljä sai huhtikuussa kunniamaininnan kansainvälisen Fine Art Photography Awards -kilpailun ammattilaissarjassa. – Torstaina 26.4. Kirsi MacKenzie pitää näyttelyn tiimoilta kuvaesityksen ja taiteilijatapaamisen Café Verandassa klo 18–20. Tilaisuuteen ja näyttelyyn on vapaa pääsy, Tolonen vinkkaa. MacKenzien näyttely on avoinna 11.5. asti, jonka jälkeen aukeaa Marja-Liisa Torniaisen näyttely Kukaan ei ole saari. Galleria Veranda sijaitsee Töölönlahden puolella, Café Verandan vieressä. Yleisölle avoimeen kahvilaan voi poiketa arkisin aamupuurolle tai lounaalle keitto- ja salaattibuffetiin. Iltaisin kahvilassa järjestetään yleisötapahtumia ja musiikkiesityksiä. Seuraavaksi vuorossa on laulaja Milana Misic, joka kertoo tuoreesta elämäkerrastaan maanantaina 7.5. Lisätietoja: Finlandia-talo Oy

toimitusjohtaja Johanna Tolonen

puh. 09 4024 410, johanna.tolonen@finlandiatalo.fi Valokuvaaja Kirsi MacKenzie

puh. 044 243 3364, kirsimackenzie@gmail.com





Linkit