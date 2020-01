Kansainväliset huippunimet keskustelevat Educassa

Pohjoismaiden johtavan opetus- ja kasvatusalan tapahtuman, Educan, kansainvälisessä osuudessa kuullaan muun muassa UNESCOn, UNICEFin ja OECD:n asiantuntijoita. Globaaliin oppimisen kriisiin sekä kestävään kehitykseen paneudutaan 24.–25.1.2020 Messukeskuksessa Helsingissä.

Yli puolella maailman lapsista ja nuorista ei opi perustaitoja lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa. Lisäksi vähintään 750 miljoonaa ihmistä ei osaa lukea ja kirjoittaa. Tämä maailmanlaajuinen oppimisen kriisi estää kokonaisten kansojen vaurastumisen, sillä kansakunnat ovat yhtä vahvoja kuin heidän inhimillinen pääomansa on. Mitä ratkaisuja, poliittisia keinoja, käytäntöjä ja innovaatioita tarvitaan, jotta osallistava, tasapuolinen, korkeatasoinen koulutus sekä mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen voidaan taata kaikille?

Globaalia oppimisen kriisiä ratkotaan Educan kansainvälisen osuuden paneelissa ”Seeking solutions to the global learning crisis”. Neljän hengen kansainvälistä paneelikeskustelua (pe 24.1. klo 12.45, Equity-lava) johtaa opetusministeriön kansainvälisten asioiden johtaja Jaana Palojärvi. Laajaa, kansainvälistä näkemystä asiaan tuovat Mr. Robert Jenkins, Chief, Education and Associate Director, Programme Division, UNICEF Headquarters ja Mr. Borhene Chakroun, Director of the Division for Policies and Lifelong Learning Systems, UNESCO. Paneelin kotimaisia jäseniä ovat opetusministeri Li Andersson ja toimitusjohtaja Mervi Jansson Omnia Education Partnerships Ltd:stä.

Kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030

Lauantain kansainvälisessä paneelissa keskustellaan aiheesta ”Education supporting sustainable development – thinking globally”. Paneelissa pohditaan, mikä on koulutuksen rooli, kun tavoitellaan kestävän kehityksen konkreettisia päämääriä ja missä kohtaa taivalta tällä hetkellä olemme matkalla YK:n asettamien tavoitteiden toteutumiseksi vuonna 2030?

Kestävää kehitystä tukevan maailmanlaajuisen koulutuksen roolista keskustelevat opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Mr. Michael Stevenson, Senior Advisor at OECD, Mr. Simon Anholt, governmental policy advisor and publisher of the Good Country Index ja Jonna Rönn Nuorten Agenda2030 -ryhmästä. Keskustelua (la 25.1. klo 10.30 Equity-lava) moderoi Anneli Rautiainen.

Lauantaina lääkkeensä Maapallon tilan parantamiseksi kertoo Mr. Simon Anholt (la 25.1. klo 13, Equity-lava) ja Applen uusista teknologian tuomista hyödyistä Mr. Peter Thompson, head of education strategic engagement, (Apple Inc.) (la 25.1. klo 14.30, Equity-lava).

Suomen suurin opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten koulutustapahtuma, Educa, järjestetään Messukeskuksessa 24.–25.1.2020. Viime vuonna tapahtumassa vieraili 18 400 kasvatus- ja opetusalan ammattilaista. Educan kansainvälisestä ohjelmasta vastaavat Opetusalan Ammattijärjestä OAJ, Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Messukeskus.