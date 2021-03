Kansainvälistä menestystä saavuttanut Erik Johansson ensi kertaa Suomeen

Suomessa ensimmäistä kertaa esittäytyvän ruotsalaistaiteilija Erik Johanssonin yllätyksellisiä valokuvia nähdään Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasassa. Taiteilijan laaja yksityisnäyttely Places Beyond Kuntsin modernin taiteen museossa kesällä 2021.

Taiteilija Erik Johansson (s.1985) on onnistunut luomaan visuaalisia mahdottomuuksia sisältäviä suuria valokuvateoksia, jotka harhauttavat katsojan silmää surrealismiin suuntautuvalla epätodellisuudellaan. Ruotsalainen taiteilija loihtii valokuviinsa maailmoja, joissa mielikuvitus kohtaa todellisuuden. Hän käyttää kameraa ja kuvankäsittelyohjelmia taitavasti ja yhdistää näennäisen realistisiin valokuviinsa katsojaa hämmentäviä elementtejä. Todellisuutta ja mielikuvitusta sisältävissä valokuvissa näkökulma kääntyy yllättävästi ylösalaisin.

Näyttelyn nimi Places Beyond kuvaa myös sen sisältöä. Taiteilijan mukaan hänen valokuvansa ovat: ”Kunnianosoitus paikoille, jotka vaikuttavat meihin elämämme aikana sekä itse luoduille paikoille, jotka sijaitsevat ilmeisen ulkopuolella. Paikat voivat olla fyysisiä, mitä voimme kokea aisteillamme ja paikkoja, joita kannamme sisällämme ja joihin ainoastaan me itse voimme päästä. Ne ovat tarinoita maailmoista, joita on olemassa ja joita ei ole olemassa. Ne ovat kuvauksia yhtäältä todellisista ja toisaalta jokaisen sisimmässään tuntemista asioista.”

Valokuvataiteilijana työskentelevän Johanssonin taiteen tekemisen taustalla on tekninen osaaminen ja taito luoda hollantilaisen M.C. Escherin hengessä päättymättömien portaiden kaltaisia visuaalisia silmänkääntötemppuja. Hänen koulutukseensa kuuluu esimerkiksi vuorovaikutussuunnittelua. Johansson on myös tietokoneinsinööri, jota kiinnostaa tekninen ja matemaattinen ongelmanratkaisu sekä kuvittamiseen liittyvä visuaalisuus.

Johanssonin työskentelyprosessi on monivaiheinen ja aikaa vievä. Taiteilija rakentaa luonnoksiinsa ja piirustuksiinsa fyysisiä malleja esimerkiksi pahvista, paperista, jauhoista tai nesteestä. Sen jälkeen hän valokuvaa materiaalien muotoja ja rakenteita osana teoksiaan. Taiteilijan kuvapankkiin kuuluu satoja valokuvia jo olemassa olevista maisemista, rakennuksista, eläimistä ja ihmisistä. Montaasitekniikalla hän yhdistelee eri elementit digitaalisesti valmiiksi kuvaksi.

Ruotsissa vuonna 1985 syntynyt Johansson kasvoi maatilalla Länsi-Götanmaalla. Luonto ja sen tutkiskelu sekä ruotsalainen maisema toistuvat hänen valokuvissaan. Skandinaavinen maisema, jopa maalaisidylli toistuu aurinkoisissa ja positiivisissa valokuvissa. Hänen teoksissaan on myös vaikutteita Elsa Beskowin ja Sven Nordqvistin satumaailmoista sekä taidehistoriasta Salvador Dalín ja René Magritten surrealismista.

Johanssonin mukaan jokainen meistä syntyy maailmaan luovana, ja lapsen maailmassa mielikuvitus on todellisuutta. Taika ja totuus eivät ole vielä toistensa vastakohtia. Mielikuvitusta pitää kuitenkin harjoittaa samalla tavalla kuin muita kasvamiseen liittyviä taitoja, kuten lukemista, laskemista tai lihaskuntoa.

”Ajattelin jossain vaiheessa, että mielikuvitukseni on kultakaivos, jota kaivan pala palalta ja jonain päivänä katselen alas tyhjään kuoppaan. Sitä vastoin olen vuosien varrella huomannut, että mitä enemmän työskentelen kuvieni kanssa, ja mitä vapaampi ja luovempi ajatteluni on, sitä rikkaammaksi mielikuvitukseni tulee. Se on kuin aarrearkku, joka täyttyy mitä enemmän otan sieltä. Mielikuvitus on ajattelun lihas, jota on harjoitettava. Kasvaakseen ja kehittyäkseen se tarvitsee aikaa ja tilaa.”

Kansainvälisesti tunnetun Erik Johanssonin valokuvia on nähty kotimaan Ruotsin lisäksi eri puolilla maailmaa kuten Australiassa, Etelä-Koreassa, Norjassa, Ranskassa, Saksassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa, mutta ei vielä koskaan Suomessa. Näyttely Places Beyond saapuu Vaasaan Tallinnan Fotografiskasta, jossa se oli esillä vuonna 2020. Erik Johansson asuu ja työskentelee Prahassa, mutta kansainvälinen ura on vienyt taiteilijaa valokuvaajana eri puolille maailmaa.

Erik Johansson: Places Beyond Kuntsin modernin taiteen museo 12.6. – 24.10.2021

