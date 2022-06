Kansainvälistä meriarkeologiaa Helsingissä

7th International Congress for Underwater Archaeology, IKUWA 6.–9.6.2022

Meriarkeologia on laaja-alaista ja monitieteellistä tutkimusta. Ikuwa7-kongressin esitelmissä keskustellaan merien näkökulmasta muun muassa ilmastonmuutoksesta, sisämaan vesireiteistä tai rituaalisista ja kognitiivisista merkeistä merellisessä maisemassa.

Neljän vuoden välein järjestettävä kansainvälinen kongressi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä ja kuulla esityksiä merellisestä kulttuuriperinnöstä ympäri maailman. Kolmen päivän aikana kuullaan lähes 130 esitystä. Tapahtumaan osallistuu yli 200 meriarkeologian asiantuntijaa ympäri maailmaa.

Yleisöllä on mahdollisuus osallistua kongressiin hankkimalla päivälipun (60 €), joita myydään Porthanian aulassa (Yliopistonkatu 3). Yleisölle on tarjolla torstaina 9.6. myös suora verkkolähetys, joka sisältää 13 mielenkiintoista esitelmää.

Yleisöosion ohjelma ja verkkolähetys



Kulttuuriperintöä veden alla

Vedenalaista kulttuuriperintöä löytyy kaikkialta maailman meristä, mutta Itämeressä se on säilynyt poikkeuksellisen hyvin. Tästä hyviä esimerkkejä konferenssin esityksissä ovat paljon julkisuutta saaneet, lähes ehjät puuhylyt, kuten Vrouw Maria, Huis de Warmelo sekä jopa 1200-luvulle ajoittuvat keskiaikaiset kauppalaivat.

Merellinen kulttuuriperintö on oleellinen osa “sinistä kasvua” sekä meritieteitä, jotka tuovat jatkuvasti lisää tietoa merellisten resurssien historiallisesta käytöstä sekä ihmisen suhteesta mereen. Meriarkeologinen tutkimus on tällä hetkellä kansainvälisestikin pinnalla. YK on julistanut merelliset tieteet ja kestävän kehityksen kuluvan vuosikymmenen teemaksi.

Vahvoissa kansalaisyhteiskunnissa, kuten Isossa-Britanniassa ja Suomessa, kansalaistiede eli vapaaehtoisten sukeltajien tieteellisen seuran puitteissa harjoittama hylkyjen tutkimus muodostaa merkittävän osan vedenalaisen kulttuuriperintömme tutkimuksesta, suojelusta sekä niihin liittyvästä koulutuksesta.

Alan opetus Suomessa kuvastaa meriarkeologian monipuolista ja poikkitieteellistä luonnetta. Helsingin yliopistossa meriarkeologiaa on opetettu vuodesta 1995 lähtien yhteistyössä ammattimaisten meriarkeologien kanssa. Opiskelijoiden on mahdollista tutustua alaan monella tasolla aina akateemisen tutkimuksen teosta käytännön työhön asti. Helsingin yliopistoon perustettu Tutkimussukellusakatemia tarjoaa kursseja, joissa on mahdollista oppia käytännössä sukeltamalla tehtäviä meriarkeologisia menetelmiä.

Oheisessa liitteessä Poimintoja ohjelmasta on muutamia poimintoja kongressin laajasta ohjelmasta sekä mahdollisesti suurta yleisöä kiinnostavia tutkijoita, jotka ovat konferenssin aikana tavoitettavissa haastattelua varten. Mainittujen tutkijoiden biografiat ja esitysten introt sekä julkaisuvapaata kuvamateriaalia korkearesoluutioisina kuvina ja videoina. Materiaalia on saatavilla IKUWA7:n mediaportaalista.