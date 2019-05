Kansainvälisten startup-tapahtumien superviikko Helsingissä kesäkuussa

Helsinki on eurooppalaisen innovatiivisen kasvuyrittäjyyden keskiössä 3.–6. kesäkuuta, jolloin kaupungissa järjestetään kolme suurta sijoittaja- ja startup-tapahtumaa: EBAN Helsinki 2019, Arctic15 ja Helsinki Startup Day. Tapahtumat vahvistavat Helsingin asemaa globaalissa startup-ekosysteemissä ja kokoavat kaupunkiin tuhansia kasvuyrityskentän toimijoita, yli 600 kansainvälistä sijoittajaa sekä runsaan joukon mediaa.

”Helsinkiä kehitetään jatkuvasti toimivana testialustana ja monipuolisena osaamiskeskittymänä, sillä tavoitteenamme on kuulua Euroopan vetovoimaisimpiin sijaintipaikkoihin startup-toiminnalle. Sillä on suuri merkitys, että Helsinki on näin vahvasti kansainvälisen startup-kentän valokeilassa Slushin ohella nyt myös kesäkuussa”, toteaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva tulevasta startup-tapahtumien superviikosta.

Euroopan suurin bisnesenkelien kokoontuminen

EBAN Helsinki 2019 on European Business Angels Networkin konferenssi, joka kokoontuu vuosittain eri maissa. Helsingissä 3.–4. kesäkuuta 2019 järjestettävä tapahtuma tarjoaa kansainvälisille bisnesenkeleille verkostoitumismahdollisuuksia ja tietoa enkelisijoittamisen ajankohtaisista teemoista.

Tapahtumaan odotetaan noin 400 osallistujaa 30:sta maasta. Konferenssin järjestelyistä vastaa Finnish Business Angels Network (FiBAN).

Pohjoismaiden ja Baltian lupaavimmat startupit Arctic15-tapahtumassa

EBAN Helsinki -konferenssin jälkeen 5.–6. kesäkuuta 2019 startup-teema jatkuu Arctic15-kasvuyritystapahtumassa, jossa sijoittajat tapaavat Pohjoismaiden ja Baltian lupaavimpia startup-yrityksiä.

Vuosittain Helsingissä järjestettävä Arctic15 keskittyy verkostoitumiseen ja tapaamisiin kansainvälisten startup-yritysten, sijoittajien ja suuryritysten edustajien välillä. Tapahtuma tuo Helsinkiin noin 2 000 osallistujaa 50:stä maasta.

Ohjelman 15 teemaa kattavat erilaisia Pohjoismaiden ja Baltian startup-ekosysteemille merkittäviä teemoja, kuten finanssiteknologia, ohjelmistopalvelut, terveysteknologia ja tekoäly. Startupit kilpailevat myös kansainvälisten enkelisijoittajien sijoitusohjelmassa, jonka Arctic15 järjestää tapahtuman aikana yhteistyössä FiBANin kanssa.

Kaikille avoin Helsinki Startup Day nyt toista kertaa

NewCo Helsinki järjestää yhdessä kumppaneidensa kanssa kaikille avoimen Helsinki Startup Day -tapahtuman 4. kesäkuuta 2019. Monipuolinen ohjelma tuo yhteen New Nordics -alueen eli Pohjoismaiden ja Baltian startup-vaikuttajia sekä edustajia Pietarista. Luvassa on esityksiä, pitchejä, paneelikeskusteluja, työpajoja ja verkostoitumista. Teemoina ovat erityisesti terveysteknologia ja peliala.

Yhteistyökumppaneiden joukossa ovat muun muassa A Grid, Health Capital Helsinki, IGDA Finland, Neogames, Terkko Health Hub, Upgraded sekä useita muita toimijoita New Nordics -alueelta.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty ja tuolloin täyteen varattu Helsinki Startup Day on jälleen keräämässä täyden, miltei tuhannen hengen yleisön.





Lisätietoja

Tapahtumat järjestetään englanninkielisinä. Myös ohjelmatiedot ovat englanniksi.

