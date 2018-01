Kansainvälistynyt, kasvava perheyritys vahvistaa yrityskaupalla muovieristeiden tuotantoa Suomessa

Salolainen Finnfoam Oy on ostanut Styroplast Oy:n. Kaupalla Finnfoam haluaa vahvistaa kasvuaan ja puolustaa lämmöneristeiden tuotannon säilymistä kotimaisissa käsissä.

Vahvasti kasvava salolainen Finnfoam on ostanut valkeakoskelaisen Styroplastin koko osakekannan. Styroplastin liikevaihto viime vuonna oli noin 7,5 miljoonaa euroa.

Homehtumattomiin muovipohjaisiin lämmöneristeisiin ja ratkaisuihin erikoistunut Finnfoam saa kaupan myötä tarjontaansa kysytyn täydennyksen: Styroplastin päätuote, blokimuotti- ja automaattivalumenetelmillä valmistettu EPS-lämmöneriste, on kaikille tuttu rakennustyömaiden volyymituote eli valkoinen styroksi.

”Asiakkaat haluavat mieluiten ostaa tuotekokonaisuuksia yhdeltä toimittajalta ja Styroplastin oston myötä pystymme nyt tarjoamaan heille täydellisen muovipohjaisten eristeiden tuotepaletin”, sanoo Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen, joka johtaa yritystä nyt toisessa polvessa yhdessä veljensä Teppo Niemisen kanssa.

Henri Nieminen arvioi myös, että yrityskaupan johdosta Finnfoam tulee tekemään niin Saloon kuin Valkeakoskellekin lisäinvestointeja lähivuosien aikana. ”Valkeakoski on EPS-tehtaalle eriomainen paikka sijainniltaan. Se on valtatien varrella, kivenheiton päässä Suomen väestöllistä keskipisteestä.”

Suomalainen tekijä alalla on jo harvinaisuus

Vielä muutama vuosi sitten Suomessa oli kymmenen kotimaisessa omistuksessa olevaa muovipohjaisia lämmöneristeitä valmistavaa tehdasta. Nyt ulkomaiset tekijät ovat hankkineet ne valtaosin omistukseensa ja alalla on jäljellä Finnfoamin Salon ja Styroplastin Valkeakosken tehtaiden lisäksi enää yksi kotimainen toimija.

”Halusimme tällä yrityskaupalla myös vahvistaa suomalaisen tuotannon jalansijaa alalla. Uskomme, että kotimaisuus on asiakkaillemme yhtä suuri arvo kuin meille. ”, Nieminen sanoo.

Styroplast jatkaa kaupan jälkeen Finnfoamin tytäryhtiönä itsenäisesti omalla nimellä ja brändillä. Yhtiön 12 työntekijän henkilöstö siirtyy Finnfoamin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Maaliskuun alussa Styroplastin toimitusjohtajana aloittaa DI Timo Huuhtanen, jolloin Styroplastin vuonna 1977 perustanut Eero Heliövaara siirtyy asteittain viettämään hyvin ansaittuja eläkepäiviä. Finnfoamin koko Suomen myyntitiimi tulee saamaan myös Styroplastin tuotteet myyntisalkkuunsa.

Liikevaihto 7 vuodessa +230%

Finnfoam on kaikessa hiljaisuudessa kasvanut ja kansainvälistynyt. Vielä 2010-luvulle asti yrityksellä oli yksi päätuote ja tehdas vain Suomessa. Sen jälkeen kasvun draivina on ollut sekä tuote- ja ratkaisuvalikoiman laajentaminen että levittäytyminen uusille markkinoille. Finnfoamilla on nyt Salossa yksi maailman suurimmista muovipohjaisten lämmöneristeiden tuotantolaitoksista ja lisäksi tehtaat Ruotsissa, Liettuassa ja Espanjassa. Vuodesta 2010 liikevaihto on noussut yli 230 %, eli keskimääräinen vuosikasvu seitsemän vuoden aikana on ollut noin 18,5% vuodessa.

”Päämarkkina-alueemme on koko Itämeren alue, jossa Finnfoamin päätuote eli XPS-eriste on jo monella alueella markkinajohtaja ja tavoittelemme myös muille tuotteillemme vastaavia markkinaosuuksia.", sanoo Nieminen.