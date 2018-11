Kansalaistori avautuu 5. päivä joulukuuta

Keskustakirjasto Oodin edessä sijaitseva Kansalaistori on valmistumassa ja aukio avataan yleisölle 5. päivä joulukuuta 2018, jolloin juhlitaan myös Oodin avajaisten ensimmäistä päivää.

Työmaa-aitojen siirtotyöt ovat alkaneet viime viikolla ja Musiikkitalon kiertotien purkaminen alkaa 27. päivä marraskuuta, työ kestää useita päiviä. Purun aikana reittijärjestelyt muuttuvat ja voivat vaihdella.

5. päivä joulukuuta alkaen työmaa-aidat rajaavat enää vain Kansalaistorin pohjoispuolella sijaitsevan Makasiinipuiston työmaata. Samana päivänä avataan pyöräily- ja jalankulkureitti keskustakirjasto Oodin ja Makasiinipuistoon väliin.

Musiikkitalon ja Makasiinipuiston väliin avataan sekä kävelijöiden että polkupyöräilijöiden reitti 6. päivä tammikuuta. Lopullinen kulkutie on käytössä Makasiinipuiston avautuessa ensi kesänä.

Makasiinipuisto valmistuu ensi kesänä

Kansalaistorin pohjoispuolella sijaitsevan Makasiinipuiston työt etenevät ja ne valmistuvat kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

Makasiinipuistoon on tulossa esimerkiksi monen ikäisille lapsille sopiva leikkipaikka. Eri pallopeleille sopiva aidattu pelikenttä rakennetaan leikkipaikan viereen. Makasiinipuistoon tulee myös taiteilija Akseli Leinosen taideteos Massa, joka on muistuma entisistä VR:n tiilisistä varastomakasiineista. Makasiinipuistossa on myös runsaasti vapaaseen oleiluun sopivaa nurmikenttää ja erilaisia istutuksia.

Kansalaistorin ja Makasiinipuiston rakennustöiden urakoitsijana on Destia Oy ja tilaajana Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.