Kansalaistorin ja Kaisaniemen välisen pyörä- ja jalankulkuyhteyden kustannukset selvitetty

Kansalaistorin ja Kaisaniemen välille suunnitellusta pyörä- ja jalankulkuyhteydestä on valmistunut rakennettavuusselvitys. Aiemmin esillä olleen alikäytävän lisäksi tutkittiin kahta siltavaihtoehtoa. Kustakin vaihtoehdosta on tehty kustannusarvio ylläpitokustannuksineen.

Tutkittaviksi siltavaihtoehdoiksi valittiin rakenteellisesti toteutettavissa olevat ja mahdollisimman hyvin liikenteellisiä tavoitteita palvelevat ratkaisut. Eteläinen siltavaihtoehto ylittää ratapihan Rautatieaseman vierestä ja pohjoisempi vaihtoehto pari sataa metriä Linnunlaulun suuntaan.

Siltojen suunnittelussa on pitänyt ottaa huomioon muun muassa radan vaatima seitsemän metrin vapaa korkeus, junaliikenteen onnettomuustilanteet sekä jalankulku- ja pyöräreittien sujuvuus ja turvallisuus. Myös kaupunkikuvalliset ja maisemalliset näkökulmat on otettu huomioon. Selvityksessä on keskitytty siltavaihtoehtojen toteutettavuuteen, ja sillan lopullinen tyyppi sekä ulkonäkö tulee mietittäväksi mahdollisessa jatkosuunnittelussa.

Silta on halvempi rakentaa mutta kalliimpi ylläpitää



Eteläisen siltavaihtoehdon hinnaksi on arvioitu 11 miljoonaa euroa, pohjoisen siltavaihtoehdon hinnaksi 12 miljoonaa euroa ja alikäytävän hinnaksi 23 miljoonaa euroa. Siltavaihtoehtojen vuosittaiset ylläpitokustannukset riippuvat siitä, onnistutaanko sulanapito toteuttamaan kaukolämmöllä.

Eteläisen sillan vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat arviolta 130 000 euroa ilman kaukolämpöä, kaukolämmöllä 39 000 euroa ja ilman sulanapitoa 25 000 euroa. Pohjoisen sillan vastaavat kustannukset ovat 172 000 euroa, 55 000 euroa ja 21 000 euroa. Silloilta ei voida aurata lunta alas, joten lumet on kerättävä traktorin ja kuorma-auton avulla. Alikäytävän vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat arviolta 15 000 euroa vuodessa.

Yhteys luo sujuvampia ja suorempia reittejä



Uudella yhteydellä on tärkeä rooli pyöräliikenteen baanaverkossa. Se tarjoaa suoran yhteyden nykyiseltä Baanalta radan vartta kulkevalle Pohjoisbaanalle sekä Hakaniemen suuntaan ja Itäbaanalle. Uusi yhteys luo myös sujuvampia ja suorempia reittejä ydinkeskustassa liikkuville pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Sujuvien ja turvallisten yhteyksien rakentaminen on yksi keino, jolla Helsinki edistää pyöräliikennettä. Tavoitteena on lisätä pyöräliikenteen, jalankulun ja joukkoliikenteen osuutta, jotta kasvavan kaupungin liikenne säilyy toimivana liikenteen lisääntyessä.

Vaihtoehdoista kerätään kommentteja päätöksenteon tueksi



Keskeiselle ja haastavalle alueelle suunniteltu yhteys on ollut selvityksen alla vuosia. Kaupunkiympäristölautakunta palautti helmikuussa asian uudelleen valmisteltavaksi edellyttäen, että alikäytävän rinnalle tehdään vertailukelpoiset suunnitelmat siltavaihtoehdoista. Yhteyttä käsitellään uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa 16. lokakuuta.

Vaihtoehdot tulevat kommentoitavaksi elokuussa Kerro kantasi –sivustolle. Suunnittelijat ovat lisäksi kysymässä kaupunkilaisten näkemyksiä sekä esittelemässä vaihtoehtoja Kaisaniemenpuiston altaan tuntumassa 15. elokuuta kello 14–18.

”Nyt keräämme esitellyistä vaihtoehdoista kommentteja sidosryhmiltä sekä kaupunkilaisilta, ja puntaroimme tarkkaan vaihtoehtoja eri kanteilta. Keskeinen kysymys on, mennäänkö ratapihan ali vai yli”, kertoo projektinjohtaja Olli-Pekka Aalto.